Salon osuus perustettavasta Tunnin junan hankeyhtiöstä on lähes 4 miljoonaa euroa

Kunnat ja valtio ovat päässeet yhteisymmärryksen sekä Turun Tunnin junan että Suomi-radan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta ja rahoitusosuuksista. Salon kaupungin osuus Tunnin junan suunnittelusta on 3,74 miljoonaa euroa.

Osakassopimusten lopullinen hyväksyminen ja hankeyhtiöiden perustaminen edellyttävät vielä valtion ja kuntien päätöksentekoa omissa päätöksentekoelimissään. Salon kaupunginhallitus ja –valtuusto päättävät asiasta maalis-huhtikuussa 2020.

Hankeyhtiöiden tehtävä on raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Rakentamisvaiheeseen siirtyminen edellyttää uusia neuvotteluja. Hankkeen jäljellä olevat suunnittelukustannukset ovat runsaat 77 miljoonaa euroa. Valtion osuus on 51 prosenttia ja kuntien osuus 49 prosenttia.

Kummallekin ratahankkeelle haetaan EU:n rahoitustukea.

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna sanoo tiedotteessa olevansa erittäin tyytyväinen hankeyhtiön etenemiseen.

– Tunnin Juna on eräs kaupungin kärkihankkeista, ja on hienoa, että valmistelu on edennyt niin nopeasti, että siihen voidaan hakea EU:lta CEF-tukea. Tämä on merkittävä panos Salon kaupungin elinvoimalle tulevaisuudessa, ja se lisää positiivista virettä jo muutenkin hyvässä kehityksessä olevaan tämän päivän tekemiseen, Inna toteaa.

Lue myös:

Junamatkustus kasvoi Salossa

Suomi-radan linjauksista käynnistetään selvitys