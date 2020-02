Salon Vuokratalot haluaa luopua Perniön rivitaloista

Salon Vuokratalot Oy haluaa luopua Perniössä sijaitsevasta Lupajantie 20:n kiinteistöstä.

Vuokrataloyhtiön mukaan kiinteistöllä olevat kaksi rivitaloa ovat käyttöikänsä päässä. Talot on rakennettu vuonna 1955, eikä niissä ole tehty peruskorjausta.

Taloissa on kosteusvaurioita, joista saattaa aiheutua sisäilmaongelmia. Viime vuonna tehdyn kuntoarvion mukaan vaurioiden korjaaminen ja kunnostaminen ja talojen korjaaminen nykyiselle vaatimustasolle tulisi kalliiksi.

Salon Vuokratalot on todennut, ettei sillä ole resursseja ryhtyä mittaviin korjaustöihin, eikä pienestä remontista olisi mitään apua.

Yhtiö on pyytänyt kaupungilta lupaa luopua kohteesta. Ensisijainen tavoite on myydä kiinteistö. Jos ostajaa ei löydy, eikä talossa voi asua, on talo purettava.

Salon konsernijaosto on ilmoittanut suostuvansa yhtiön pyyntöön.