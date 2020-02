Salpausselällä rytisee – ohjelmassa yhdistetyn pariviesti, mäkihypyn joukkuekilpailu sekä maastohiihtoa suomalaisten suosikkimatkoilla ja -hiihtotavoilla

Suomalaiset maastohiihtäjät pääsevät tänään vahvimmille matkoilleen Salpausselän maailmancupin kilpailuissa. Kisaohjelmassa on naisten perinteisen kymppi kello 12 ja miesten perinteisen hiihtotavan 15 kilometriä kello 13.30.

Salpausselän kilpailut hiihdetään väliaikalähtöinä.

Naisten maajoukkueessa hiihtävät Krista Pärmäkoski, Anne Kyllönen, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen ja Johanna Matintalo.

Suomen miesedustajat ovat Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Ristomatti Hakola, Lauri Vuorinen, Markus Vuorela ja Juho Mikkonen.

Suomella on lisäksi yhdeksän nais- ja yhdeksän mieshiihtäjää kansallisten ryhmien edustajina.

Salpausselän kisojen toinen päivä alkaa yhdistetyn parikilpailulla. Joukkuesprintin mäkiosuus alkaa kello 11 ja hiihto kello 15.45.

Voitto pyörii mielessä

Ilkka Herola ja Eero Hirvonen puolustavat Salpausselän pariviestin voittoa viime talvelta.

– Vielä ei ole keskusteltu parikilpailusta, se on sitten lauantain asia. Mutta voittoa lähdemme tietenkin puolustamaan. Ei meillä voi olla muuta tavoitetta, Herola arvioi parikilpailua perjantaina.

Voitto vaatisi Suomen kärkikaksikolta lujaa onnistumista mäessä.

– Puoli minuuttia tai jopa minuutin voi ottaa kärkijoukkueita kiinni. Paljon on kuitenkin kiinni siitä, ketkä ovat kärjessä ja mitä joukkueita meillä on edellämme, Herola ennakoi.

– Se on kuitenkin varmaa, että kotiyleisön edessä kilpailuun löytyy hyvä lataus. Toivottavasti tulee paljon katsojia.

Tonni täyteen Lahdessa

Lauantain ohjelma päättyy joukkuemäkeen kello 17. Suomea edustaa kilpailussa perjantain karsinnan kärkinelikko Antti Aalto, Jarkko Määttä, Niko Kytösaho ja Arttu Pohjola.

Kytösaho oli perjantaina suurmäen henkilökohtaisessa kilpailussa 39:s, Määttä 43:s ja Aalto 44:s. Pohjola oli karsinnassa 52:s ja putosi niukasti varsinaisesta kilpailusta.

Salpausselällä hypätään kaksi maailmancupin henkilökohtaista kilpailua. Toinen kilpailu korvaa Rukan 1. joulukuuta perutun mäkikisan. Lahden toisen kilpailun nelimiehinen maajoukkueryhmä valitaan lauantaina joukkuekilpailun jälkeen.

Suomella ei ole Lahden toisessa kilpailussa kansallisen ryhmän edustajia.

Lahden toinen kilpailu on mäkihypyn maailmancuphistorian tuhannes kilpailu.

STT