Sandersilla on tuoreessa kyselyssä demokraattiehdokkaista isoin kannatus, Bidenin suosio hupenee

Yhdysvalloissa presidenttiehdokkuutta havittelevalla Bernie Sandersilla on nyt demokraattien ehdokkaista suurin kannatus valtakunnallisesti. Tieto ilmenee Real Clear Politicsin tuoreesta mielipidekyselyiden yhteenvedosta.

Senaattori Sandersin kannatus on lähes 24 prosenttia, missä on noin neljän prosenttiyksikön nousu edelliseen tulokseen verrattuna.

Toiseksi eniten kannatusta on entisellä varapresidentillä Joe Bidenilla. Häntä tukee liki 20 prosenttia kantansa kertoneista. Bidenin kannatus on tosin huvennut lyhyessä ajassa selvästi, ja kannatuskäyrä on jyrkässä laskussa.

Vaalikiertueen avauksen Iowassa täpärästi demokraateista voittanut Pete Buttigieg on kyselyn mukaan selvässä nousussa myös valtakunnallisesti. Kannatusprosentti on nyt lähes yksitoista.

Viiden kaupalta näyttää

Myös upporikkaan liikemiehen Michael Bloombergin kannatuskäyrä näyttää yleisesti ottaen nousevalta. Bloomberg on ilmoittanut keskittyvänsä erityisesti suurten ja vaa’ankieliosavaltioiden esivaaleihin, joten hänen todellinen kannatuksensa selviää vasta maaliskuun supertiistain jälkeen.

Elizabeth Warrenin kannatus näyttää vakiintuneen neljäntoista, viidentoista prosentin paikkeille. Muut demokraattien ehdokkuutta tavoittelevat jäävät jo selvästi kärkijoukosta.

Kannatuslukemat muodostuvat useamman helmikuussa tehdyn kyselyn keskiarvoista.

New Hampshiren esivaalissa äänestetään tänään. Lopullisesti demokraattisen puolueen presidenttiehdokas selviää kesän puoluekokouksessa. Presidentinvaalit ovat marraskuussa.

https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/2020_democratic_presidential_nomination-6730.html

STT

Kuvat: