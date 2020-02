Sanoma ostaa Alma Median sanomalehdet Aamulehden ja Satakunnan Kansan

Alma Media myy alueellisen media- ja painoliiketoiminnan Sanoma Media Finlandille 115 miljoonalla eurolla. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Kaupassa Sanomalle siirtyy Alma Media Kustannus, joka kustantaa Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös painopalveluja tarjoava Alma Manu -yhtiö.

Hankittavissa liiketoiminnoissa työskentelee 365 työntekijää. Työntekijät siirtyvät liiketoiminnan mukana Sanoman palvelukseen, kun kauppa on saatettu loppuun. Sanoma arvioi kaupan toteutuvan tämän vuoden aikana.

Sanoman mukaan yrityskauppa on merkittävä investointi kotimaisen ja digitaalisen journalismin tulevaisuuteen.

– Journalistisen riippumattomuuden varmistaminen myös jatkossa on yrityskaupan keskeinen osa: toimitukset ja uutisbrändit jatkavat itsenäisinä omien päätoimittajiensa johdolla, Sanoma kertoo tiedotteessa.

Sanoman mukaan kauppa parantaa yhteisten toimintojen tehokkuutta ja mahdollistaa välttämättömät investoinnit digitaaliseen kehitykseen.

– Kaikkien lehtien tilaajakannan kasvattaminen on meille erittäin tärkeää, sillä digitaalisella aikakaudella menestyminen edellyttää skaalaa. Uutismediatoimialan keskittymisen hyötyjä on nähty jo monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa ja Hollannissa – median moniäänisyyden kärsimättä, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven tiedotteessa.

Alman mukaan kauppa vapauttaa resursseja muualle

Alma Median toimitusjohtajan Kai Telanteen mukaan kauppa vahvistaa Alman tasetta ja resursseja vapautuu ”uusiin liiketoiminta-avauksiin sekä yritysjärjestelyihin”.

– Olemme löytäneet hyvän media-alaa tuntevan ostajan, jolla on resurssit turvata alueellisen medialiiketoiminnan elinkaari ja kehittyminen, hän sanoo tiedotteessa.

Telanteen mukaan kauppa on jatkumoa Alman aiemmin tekemille myynneille ja sille, että yritys keskittyy kannattavien digipalveluiden kehittämiseen. Alma Media on aiemmin luopunut muun muassa Lapin Kansan ja STT:n omistuksesta.

Telanne sanoo Alman keskittyvän vastedes Suomessa valtakunnallisiin medioihin sekä digitaalisiin palveluihin ja sisältöihin. Tarkoituksena on keskittyä myös digiliiketoimintojen kansainvälistämiseen.

Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.

STT

Kuvat: