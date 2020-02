Kiinteistöalan yritys Hanke Finland Oy valmistelee Särkisalon Saunamäen alueelle loma-asumiseen painottuvaa uudisrakennushanketta. Yrittäjät Santtu Lahdelma ja Matti Kakko virittelivät viitisen vuotta sitten alueelle luksushuviloiden Särkisalo Resortia, mutta hanke ei ottanut tulta.

Salolaissyntyisen Lahdelman ja salolaisen Kakon yhtiöt toteuttivat lomahuoneistojen ja huviloiden hankkeensa Tammelan Eerikkilässä ja Kemiönsaaren Kasnäsissä, mutta Särkisalon Saunamäen konseptia piti muuttaa. Alueelle alunperin suunnitellut kymmenen isoa huvilaa eivät herättäneet ostajissa riittävästi kiinnostusta. Nyt suunnitelmissa on kaksi kahdeksan asunnon rivitaloa yhteissaunoineen ja venelaitureineen sekä kuusi isompaa asuntoa.

– Uudet luvat ovat parhaillaan Salon kaupungin käsittelyssä, Lahdelma kertoo.

Hän sanoo, että kaikista 22 asunnosta tulee aukeamaan merinäköala.

– Tarjolle tulee pieniä, helppohoitoisia ja huolettomia asuntoja ilman varsinaista velvoitetta tehdä mitään. Toki haravaankin saa tarttua, jos haluaa. Asunto-osakeyhtiön tapaan omistajien yhteinen hoitokunta hoitaa yhteisiä alueita ja rantasaunoja. Ympäristöstä tehdään mahdollisimman luonnonmukainen, jotta hoidettavaa jää mahdollisimman vähän.

Isommat asunnot sijoitetaan kalliorinteeseen omine rantasaunoineen.

Lahdelma toteaa, että asunnot rakennetaan vakituisen asumisen rakennusmääräyksiä noudattaen, vaikka markkinoinnissa pääpaino tulee olemaan vapaa-ajan asumisessa.

Alueelle on luvassa myös majatalotyyppistä majoitusta vanhassa tiilisessä päärakennuksessa, johon remontoidaan ravintolatilat.

– Ravintoloitsijoita on haastateltu ja tavoitteena on löytää vähintään kesäravintolan pitäjä. Särkisalosta on kerrottu, että tilausta olisi ympärivuotisellekin ravintolalle.

Lahdelma toivoo, että ravintolanpitäjä toimisi koko alueen isäntänä hoitaen esimerkiksi tarvittavat siivoukset ja alueen hoidon.

Eerikkilään valmistui 32 lomahuoneistoa ja seitsemän isoa huvilaa; Kasnäsiin 24 loma-asuntoa. Ostajat ovat hankkineet niitä sekä omaan käyttöönsä että vuokrattaviksi. Eerikkilässä yhteistyökumppanina toimii Eerikkilä Sport & Outdoor Resort ja Kasnäsissä Saaristokylpylä.

Saunamäen uusi hanke on herättänyt kiinnostusta yrittäjien lähipiirin lisäksi ostajissa, joille ei riittänyt osaketta Kasnäsistä ja niissä, jotka ovat halunneet kesäasunnon lähempää Helsinkiä.

– Noin puolet hankkeesta on jo varattu, Lahdelma laskeskelee.

Hänen mukaansa Särkisalon investointi tulee olemaan 7 miljoonan euron luokkaa.

Hanke Finland toteuttaa, suunnittelee ja rakennuttaa asunnot, jotka kootaan elementeistä.

– Jos luvat tulevat maaliskuussa, saadaan osa asunnoista valmiiksi jo tulevan kesän aikana, Lahdelma suunnittelee.

Alueen valmistelu on aloitettu ruoppaamalla venevalkamaa ja hiekkarantaa.

– Viime vuonna alueelle tuotiin meriteitse kunnallistekniikka, Lahdelma huomauttaa.

Viemäröinnin hoitaa perustettu vesiosuuskunta. Alueelle tulee käyttöön maalämpö.

– Pieneen punaiseen suojeltuun taloon tulee taidetupa.

Entinen Saunamäen omenapuutarha on viimeksi toiminut Lemminkäisen henkilökunnan virkistysalueena. Sen jäljiltä kiinteistöllä on rantasaunoja, jotka puretaan.

Myynnissä oleva Katiskanmäki jatkaa toimintaansa

Kemiöntien ja Särkisalontien risteyksessäSärkisalossa sijaitseva matkailukohde Katiskanmäki on ollut myynnissä yli vuoden.

– Ostajaa ei ole vielä löytynyt, joten pyöritämme toimintaa edelleen, vaikka olemme jo eläkkeellä, Firapeli Oy:n yrittäjä Marja Saari kertoo ja huomauttaa, että uusi omistaja pääsisi hyppäämään liikkuvaan junaan.

Katiskanmäen majoitustoiminta pyörii ympäri vuoden; tilausravintolan toiminta painottuu kesäkauteen.

– Kesäkahvilan avaamme taas ja keväällä on tarkoitus avata pihapiiriin myös lähiruokatuottajien puoti. Neuvottelut ovat kesken, mutta myyntiin on tulossa muun muassa marjoja, hilloja, mehuja, hunajaa, erilaisia yrttiteesekoituksia, ehkä gluteenitonta leipää ja mahdollisesti lampaanlihaa.

Tarjousten perusteella myytävää Katiskanmäkeä kuvataan Yrityspörssissä idylliseksi ja luonnonläheiseksi matkailukohteeksi. 25 vuotta perheyrityksenä toiminut matkailutila kattaa on puitteet monipuoliseen liiketoimintaan.

Vajaan kolmen hehtaarin tilalla on useita rakennuksia, joitaMarja ja Reino Saari ovat kunnostaneet ja rakentaneet.Alueella on kahvila- ja asuinrakennus, juhla- ja ravintolarakennus, erilaisia majoitustiloja sekä 30 sähkötolppapaikan asuntovaunualue.

Saarten omistuksessa on Katiskanmäen kiinteistön ulkopuolella rantamökkejä ja savusaunoja.