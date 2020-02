Saudi-Arabian ilmavoimien kone putosi Jemenissä, minkä jälkeen yli 30 siviiliä kuoli ilmaiskuissa

Jemenissä yli 30 siviiliä on kuollut Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskuissa, kertoo YK. Alustavien tietojen mukaan lisäksi yli kymmenen ihmistä on haavoittunut iskussa.

Ennen iskuja Saudi-Arabian ilmavoimien Tornado-mallinen kone syöksyi maahan Jemenissä. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat väittäneet ampuneensa koneen alas.

BBC:n mukaan Saudi-Arabia ei ole kertonut, miksi kone putosi. Maa ei myöskään ole julkaissut tietoja onnettomuudessa kuolleista tai loukkaantuneista.

YK: Siviilejä tulee suojella

Jemenin sisällissota on aiheuttanut yhden maailman pahimmista humanitaarisista katastrofeista. BBC:n mukaan on arvioitu, että 80 prosenttia maan väestöstä eli noin 24 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua.

– Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla osapuolet ovat velvollisia suojelemaan siviilejä. Tätä konfliktia on jatkunut viisi vuotta, ja sotaa käyvät eivät edelleenkään pysty toimimaan vastuullisesti, YK:n edustaja Lise Grande sanoi.

Saudi-Arabian tukema liittouma on taistellut huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015. Tuolloin huthikapinalliset pakottivat maan presidentin Abdrabuh Mansur Hadin ja hänen hallintonsa lähtemään pääkaupunki Sanaasta, kirjoittaa BBC. Saudi-Arabia on tukenut Hadia.

Saudien johtama liittouma on tehnyt ilmaiskuja Jemeniin lähes päivittäin. Samalla huthit ampuvat usein ohjuksia Saudi-Arabiaan.

https://www.bbc.com/news/51515682

STT