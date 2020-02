Saunatutkimusten tuloksissa on eroja – suomalaisilla ei ole esimerkiksi havaittu vähennystä siittiöntuotannossa kuten tottumattomilla saunojilla

Saunatutkimus on tuottanut toisistaan jossain määrin poikkeavia tuloksia Suomessa ja ulkomailla. Eroihin vaikuttaa tutkijoiden arvioiden mukaan se, kuinka tottuneita ihmiset ovat saunomiseen. Suomalaiset ovat ahkeraa saunakansaa, joten heillä saunottelun lyhytaikaiset vaikutukset elimistöön ovat pienempiä kuin muilla.

Kun ulkomaisissa tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu saunomisen aiheuttamaa vähentymistä siittiöntuotannossa, Suomessa sitä ei ole löydetty. Ei myöskään Japanissa, jossa ihmiset ovat mieltyneet kuumiin kylpyihin sento-perinteen mukaisesti.

– Suomalaisilla elimistön vaste saunomiseen on adaptaation takia pienempi kuin muilla kansoilla. Sopeutumismekanismeista ei kuitenkaan ole kovin paljon tietoa, kertoo professori ja endokrinologiIlpo Huhtaniemi Imperial Collegesta Lontoosta.

Hän tarkentaa, että myös saunaan tottumattomilla siittiöntuotanto palautuu normaaliksi aikaa myöten.

Tutkimustulosten eroja selittävät tottumisen lisäksi myös erilaiset olosuhteet, kertoo kardiologi ja professori Jari Laukkanen Jyväskylän yliopistosta. Esimerkiksi saunan kuumuus, saunomisajan pituus ja vuorokaudenaika sekä ikä, sukupuoli ja kehonrakenne vaikuttavat tuloksiin.

Vaikuttaa 30 hormoniin

Huhtaniemi ja Laukkanen ovat analysoineet saunatutkimuksia artikkelissaan Endocrineeffects of sauna bath, joka on julkaistu CurrentOpinion in Endocrine and Metabolic Research -lehdessä.

Katsauksesta selviää, että sauna vaikuttaa noin 30 hormonin tuotantoon. Erityisesti kasvuhormonin määrä nousee saunomisen, kuten muunkin fyysisen stressin yhteydessä. Myös maidoneritystä naisilla lisäävän prolaktiinin pitoisuus nousee.

Saunoessa lisääntyy myös mielihyvähormoni beta-endorfiinin määrä. Tämä ei kuitenkaan koske alkoholista, kokaiinista ja heroiinista riippuvaisia, koska heidän hermoimpulssijärjestelmässään on häiriöitä päihteiden käytön takia.

Saunan muihin vaikutuksiin kuuluu vireyttä lisäävän noradrenaliinin kasvu tottuneilla saunojilla. Hikoilu tehostaa antidiureettisen hormonin tuotantoa, mikä vähentää virtsaneritystä ja väkevöittää virtsaa. Myös verenpainetta ja nestetasapainoa säätelevä reniini-angiotensiinijärjestelmä aktivoituu.

Vaikutukset hormoneihin jäävät kuitenkin lyhytaikaiseksi. Esimerkiksi maidoneritykseen ei ole luvassa pitempää vaikutusta.

Pelot korvautuivat hyvillä uutisilla

Saunomisen oletetuista haitoista nousi ulkomailla kohua 1970-luvulla, kun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan äidin raskaudenaikainen saunominen voisi aiheuttaa vauvalle kuolettavan aivovamman. Saunan pelättiin myös aiheuttavan äkillisiä sydänkuolemia ja isän saunomisen ennen hedelmöitystä lisäävän lapsen vaaraa saada aivokasvain.

Kaikki nämä pelot on kumottu. Viime vuosina tutkijat ovat päinvastoin löytäneet saunasta aina vain uusia terveyshyötyjä.

– Niistä on innostuttu varsinkin ulkomailla. Esimerkiksi Keski-Euroopassa tullaan monesti kyselemään terveyshyödyistä, Laukkanen kertoo.

Hänen vetämänsä Sauna ja sydänterveys -tutkimusryhmä on selvittänyt, että runsas saunominen liittyy esimerkiksi vähäisempään sydän- ja verisuonitautien, sydänperäisen äkkikuoleman, aivoinfarktin, Alzheimerin taudin ja dementian riskiin. Sauna myös lisää verisuonten joustavuutta, laskee verenpainetta ja ehkäisee stressiä.

Lääke moneen vaivaan

Tampereen Pispalassa sijaitsevan Rajaportin saunan lämmittäminen kestää kuusi tuntia. Lämmittäjät Ilmari Lyymä ja Jari Hirvonen ovat päässeet urakan loppusuoralle, ja kohta on häkälöylyjen aika. Suomen vanhin toiminnassa oleva yleinen sauna alkaa olla valmis ensimmäisille asiakkaille.

– Lämmittämisen jälkeen tulee mentyä usein itsekin löylyihin. Lauteilla puhutaan asiakkaiden kanssa usein saunan terveellisyydestä. Aihe tuntuu nyt olevan kovasti tapetilla. Uusi tutkimus vahvistaa ihmisten arkikokemusta. Sauna laskee verenpainetta ja voi parantaa aiheenvaihduntaa. Ja stressi tietysti vähenee rentoutumisen ansiosta, sehän on selvä, Lyymä listaa.

Hirvonen on puolestaan huomannut omalta kohdaltaan, että saunominen avaa lihasjumeja ja nukkuminen paranee.

– Asiakkaista myös näkee, että sauna tarjoaa yhteisöllisyyttä ja antaa tietynlaista vapautuneisuutta.

https://bit.ly/37dvDOa

STT

Kuvat: