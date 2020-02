Sebastian Ahon pisteputki jatkuu yhä – Carolinan maalille nousi kesken pelin jäänhoitokoneen kuljettaja

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on venyttänyt pisteputkensa NHL:ssä jo 12 ottelun mittaiseksi. Aho kirjautti yhden syöttöpisteen Toronto Maple Leafsia vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi vierasjoukkue Carolinan eduksi 6-3. Maalin teki Ahon ketjukaveri Teuvo Teräväinen.

Päivää aiemmin kovan taklauksen vastaanottanut Carolinan Erik Haula pelasi ottelussa 15 minuuttia, joten pelko hänen loukkaantumisestaan oli aiheeton.

Toronton Kasperi Kapanen saalisti ottelussa kaksi syöttöpistettä.

Ottelusta oli tulla painajainen Carolinalle, kun se joutui vaihtamaan maalivahtia ottelussa kaksi kertaa. Maalilla aloitti James Reimer, joka loukkaantui muutaman peliminuutin jälkeen yhteentörmäyksessä Hurricanesin puolustajan Jaccob Slavinin kanssa. Reimer luisteli vaihtoon, kun ottelua oli takana kuutisen minuuttia, kerrotaan NHL:n verkkosivuilla.

Reimerin tilalle nousi Petr Mrazek, joka puolestaan sai ylävartalovamman toisessa erässä ja joutui niin ikään sivuun. Mrazek kolaroi Maple Leafsin hyökkääjän Kyle Cliffordin kanssa tavoitellessaan kiekkoa.

Hätäratkaisu venyi kahdeksaan torjuntaan

Kahden maalivahdin loukkaannuttua Carolina veti pakasta 42-vuotiaan Dave Ayresin, joka toimii jäänhoitokoneen kuljettajana Maple Leafsin farmiseuran Marliesin jäähallissa. Ayres on ollut tuttu näky Maple Leafsin harjoituksissa, kun joukkue on tarvinnut varavahtia. Sportsnetin mukaan Ayres pelasi edellisen kilpailullisen ottelunsa vuonna 2015 kanadalaisessa ACH-liigassa Norwood Vipersin riveissä.

Ayres torjui Carolinan maalilla kahdeksan kertaa ja päästi kaksi maalia.

– Oli mahtava ja tietenkin unohtumaton kokemus. Olen ollut tällä jäällä lukuisia kertoja ilman faneja. Kun mukaan otetaan fanit, tilanne on toki toisenlainen, mutta kun kyse on kerran elämässä -kokemuksesta, toki otan sen vastaan, Ayres sanoi Sportsnetin mukaan.

Ayres kertoi, että toinen erä oli hänen osaltaan tutinaa. Hän kertoi erätauolla joukkuetovereilleen, että kun kaukaloon palataan kolmannessa erässä, hän aikoo olla rauhallinen ja valmis voittamaan.

– Nämä tyypit olivat mahtavia. Minua rauhoitti erityisesti, kun yksi jätkistä (Erik Haula) sanoi minulle, että pidä hauskaa. Emme välitä, vaikka päästäisit kymmenen maalia.

Saarela jatkoi maalintekoa

Teräväisen maalin ohella kierroksella pelanneista suomalaisista pääsivät maalin makuun Winnipeg Jetsin Patrik Laine, Nashville Predatorsin Mikael Granlund ja Florida Panthersin Aleksi Saarela, jolle osuma oli viikon ja NHL-uran toinen.

Laineen Winnipeg hävisi Philadelphia Flyersille 2-4, mutta Nashville päihitti Columbus Blue Jacketsin 4-3 voittolaukauskisan jälkeen. Florida hävisi Vegas Golden Knightsille 3-5.

Kierroksen suomalaismaalivahdeista ilta oli karu Boston Bruinsin Tuukka Raskille, jonka joukkue jäi jyrän alle Vancouverissa. Kotijoukkue Canucks moukaroi Bruinsia 9-3-maalein, ja Rask luisteli kolmannessa erässä vaihtoon päästettyään sitä ennen kuusi maalia.

Arizona Coyotesin Antti Raanta torjui voiton Tampa Bay Lightningista ja Juuse Saros oli pelivuorossa Nashvillen voittopelissä.

Joonas Donskoi teki voittolaukauskilpailun ainoan maalin, kun Colorado Avalanche kukisti Los Angeles Kingsin 2-1. Coloradolle voitto oli kuudes peräkkäin vieraskentällä.

