Seksuaalirikoksista tuomittu elokuvamoguli Weinstein vietiin sairaalaan

Seksuaalirikoksista tuomittu elokuvatuottaja Harvey Weinstein, 67, on viety vankilasta sairaalaan rintakipujen vuoksi, kertoo Weinsteinin edustaja. Weinstein tuomittiin maanantaina seksuaalirikoksista, jotka voivat viedä hänet vankilaan jopa 29 vuodeksi. Oikeus päättää vasta maaliskuussa, miten pitkän vankeustuomion Weinstein saa.

Weinsteinin asianajaja Donna Rotunno vaati päämiehensä päästämistä kotiarestiin odottamaan tuomionlukua, mutta oikeus ei tähän suostunut, vaan Weinstein vietiin takaisin pahamaineiseen Rikers Islandin vankilaan New Yorkissa.

Rotunnon mukaan Weinsteinin terveys on surkea ja tämä on koko oikeudenkäynnin ajan käyttänyt rollaattoria selkävaivojensa vuoksi.

Weinstein aikoo valittaa tuomiostaan. Kasvoiltaan tuhkanharmaa tuottaja ei ollut uskoa maanantaina todeksi valamiehistön päätöstä.

– Olen syytön. Olen syytön. Miten tällaista voi tapahtua Yhdysvalloissa, Weinstein kyseli toisen asianajajansa Arthur Aidalan mukaan.

Weinstein oli syytteessä myös vakavista seksuaalirikoksista kolmea muuta naista kohtaan. Nämä syytteet valamiehistö kuitenkin hylkäsi. Jos syytteet olisivat menneet läpi oikeudessa, Weinsteinia olisi amerikkalaisten mediatietojen mukaan odottanut jopa elinkautinen vankeustuomio.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin on kuitenkin käsitellyt vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

Los Angelesissa on käynnissä erillinen tutkinta Weinsteinia vastaan esitetyistä seksuaalirikossyytteistä. Häntä vastaan on nostettu lisäksi useita siviilikanteita.

STT