Sibelius-Akatemian häirintäpaljastukset eivät aiheuta toimia

Sibelius-Akatemiassa ilmenneestä seksuaalisesta häirinnästä ja opettajien ja opiskelijoiden välisistä suhteista ei olla käynnistämässä uusia selvityksiä tai muita toimenpiteitä. Näin kertovat STT:lle sekä Taideyliopiston rehtori että Sibelius-Akatemian dekaani.

Image-lehti kirjoittaa Sibelius-Akatemian pitkäaikaisista ongelmista helmikuun numerossaan.

– Aktivoituminen näissä on tapahtunut muutama vuosi sitten. Olemme viime vuodet panostaneet ennaltaehkäisyyn ja siihen, että saamme keskustelua käyntiin ja puheeksi ottamisen kynnystä madallettua. Siinä mielessä tämä ei ole muuttanut meidän linjaa, mutta korostaa tehdyn työn tärkeyttä, sanoo Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén STT:lle.

Imagen toimituspäällikkö Sonja Saarikoski nostaa artikkelissaan esiin tukun vuosien takaisia häirintätapauksia. Osa niistä oli Hildénille tuntemattomia, mutta itse ilmiö ei.

– Sain kuulla asioista, jotka ovat tapahtuneet niin kauan aikaa sitten, että niistä ei ole kantautunut minulle tietoa, mutta nämä ilmiöt sinänsä ovat valitettavasti tuttuja. Siihen, että meidän on tehtävä paljon enemmän ja oltava proaktiivisempia, on herätty jo aikaisemmin.

Hildén on toiminut dekaanina kolmisen vuotta. Tänäkin aikana opettajien ja oppilaiden väleihin on pitänyt puuttua, mutta irtisanomisiin asti ei ole edetty. Hänen mukaansa aktiiviseen palautteenantoon kannustetaan, jotta asioihin päästään puuttumaan ajoissa.

Yksi irtisanominen

Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki sanoo, että hänen neljän vuoden rehtoriaikanaan ketään ei ole irtisanottu kyseenalaisen käytöksen vuoksi. Kerran sitä on harkittu.

– Teatterikorkeassa oli yksi tapaus, jota sitten lievennettiin.

Viimeisen kymmenen vuoden ajalta Perkiömäki osaa nimetä yhden irtisanomiseen johtaneen tapauksen, Sibelius-Akatemiasta. Hän ei ota suoraan kantaa siihen, onko yliopiston palkkalistoilla nyt häirintään syyllistyneitä opettajia, mutta korostaa, että ilmi tulleet tapaukset on tutkittu.

– Asiat aina käsitellään. Riippuen vakavuudesta seurauksia voi olla huomautus tai sitten varoitus. Jos on annettu varoitus, eikä epäasiallinen käytös ole enää toistunut, niin toki ihminen voi edelleen olla töissä.

Perkiömäki ei näe, että Sibelius-Akatemia poikkeaisi merkittävästi Taideyliopiston muista osista, eli Teatterikorkeakoulusta ja Kuvataideakatemiasta.

– Määrällisesti ehkä kyllä, mutta Sibelius-Akatemia on niin paljon isompi, 60 prosenttia meidän kokonaisuudestamme. Ehkä iso koko näkyy määrissä.

STT

Kuvat: