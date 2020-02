Siitepölykausi on alkanut tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotus.

Muun muassa pähkinäpensas on aloittanut kukintansa maan eteläosissa. Myös lepän kukinta on alkamassa maan eteläosissa.

Viikonlopun sade on laskenut ilman siitepölymääriä, ja niiden odotetaan jäävän toistaiseksi vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat kuitenkin nousta korkeammiksi.

STT