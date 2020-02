Simon Elo siirtyy kokoomukseen – ”Olen tolkun oikeistokonservatiivi”

Espoolainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Simon Elo siirtyy kokoomukseen. Elo toimi viime vaalikaudella kansanedustajana ja sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Hän sanoo olevansa ”tolkun oikeistokonservatiivi” ja liittyvänsä siksi kokoomukseen. Elo kertoi elokuussa eroavansa sinisistä, koska ei nähnyt sinisillä enää toimintaedellytyksiä. Siniset menetti viime kevään vaaleissa kaikki kansanedustajan paikkansa.

Elo toimii Espoon kaupunginvaltuustossa sinisten ryhmässä sitoutumattomana valtuutettuna.

– Pohdin sitoutumattomana puolen vuoden ajan, että haluanko jatkaa politiikassa. Päädyin lopulta aina ajattelemaan, että kipinä vaikuttamiseen on säilynyt, Elo sanoo tiedotteessa.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Elon osaamiselle ja kokemukselle eduskuntatyöstä on käyttöä kokoomuksessa

Sininen tulevaisuus perustettiin perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen kesällä 2017 Jussi Halla-ahon noustua perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

– Kaikki, mitä sen jälkeen on tapahtunut, on vahvistanut sitä, että se (perussuomalaisista lähteminen) oli moraalisesti oikea päätös, Elo kertoi elokuussa Lännen Medialle.

STT

Kuvat: