Sisäministeri Ohisalo: Välimeren alueelta otettavia turvapaikanhakijoita pyritään auttamaan mahdollisimman nopeasti

Välimeren alueen maista Suomeen otettavia turvapaikanhakijoita pyritään auttamaan mahdollisimman nopeasti, kertoo vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo.

Ohisalon mukaan turvapaikanhakijoiden ottamisesta tehdään poliittinen päätös valtioneuvoston istunnossa ensi viikolla. Hän ei ottanut tarkemmin kantaa siihen, milloin ensimmäiset näistä turvapaikanhakijoista voisivat saapua Suomeen.

Ohisalon mukaan sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto ja suojelupoliisi tekevät yhdessä arvion, miten ihmisiä tulee Suomeen Välimeren alueelta.

– Tämä on ihan tavanomainen turvapaikkaprosessi, Ohisalo sanoi toimittajille vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä Helsingissä.

Kärjessä lapset ja yksinhuoltajaperheet

Sisäministeriö vahvisti tänään, että hallitus on sopinut enintään 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta.

Käytännössä tämä tarkoittaa ensisijaisesti lapsia sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteet saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista, ministeriö kertoi.

Turvapaikanhakijoita on määrä vastaanottaa muun muassa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä ihmisten tilanne on vakavin.

Ministeriön mukaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien hakijoiden vastaanotosta aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa EU:n maahanmuuttorahaston (AMIF) kautta.

Kreikka oli pyytänyt 150 turvapaikanhakijan ottamista

Iltalehti kirjoitti eilen, että hallituspuolueet olisivat tehneet sopimuspaketin, johon kuuluu muutakin kuin 175 turvapaikanhakijan ottaminen Välimeren maista. IL:n mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden jalkapantavalvontaa sekä laittoman maahanmuuton torjuntaohjelmaa vietäisiin eteenpäin.

Nilkkapantavalvonnasta on ollut hallituksen sisällä ristiriitaa. Asia on vihreille vaikea, kun taas keskusta on halunnut ajaa nilkkapantavalvonnan läpi.

– Tässä yhteydessä ei ole päätetty mistään muutoksista suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan muuten kuin siinä, että nyt turvapaikanhakuprosessiin tulee nämä 175 ihmistä, Ohisalo sanoi lauantaina.

Ohisalon mukaan Kreikka oli esittänyt Suomelle pyynnön 150 turvapaikanhakijan ottamisesta. Hallituksen päättämä määrä nousi tästä vielä 25 turvapaikanhakijalla.

– Siinä on ajateltu mukana myös Kyproksen pyyntö ja Italian ja Maltan vaikea tilanne.

Sisäministerin mukaan vielä katsotaan, vastataanko Kreikan pyyntöön täysimääräisesti 150 turvapaikanhakijan ottamisella.

– Mikä se kokonaisuus sitten lopulta on, sitä ei ole vielä lyöty lukkoon, hän sanoi.

Ohisalon avaus yllätti hallituskumppani keskustan

Kreikan pakolaisleireillä olevien ihmisten tilanne nousi pinnalle viime viikolla, kun Ohisalo sanoi Ylelle, että hän haluaa Suomen ottavan vastaan perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi tuolloin, että Ohisalon avaus ”hivenen yllätti”, koska hallitus ei ollut tämän vuoden puolella keskustellut aiheesta.

Nyt Ohisalo sanoo, että hallitus on keskustellut asiasta ”hyvässä yhteishengessä” ja että kyseessä on hallituksen kaikille puolueille tärkeä päätös.

”Maalaisjärjellä ajateltuna tytöt ja pienet lapset suurimmissa vaikeuksissa”

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Suomeen tulisi tuoda Välimeren alueella olevista turvapaikanhakijoista etenkin tyttöjä ja pieniä lapsia, koska nämä ovat heikoimmassa asemassa.

– Minusta se lähtökohta pitää pitää mielessä, että me autamme niitä, jotka ovat todellisissa vaikeuksissa. Ja kaikkein suurimmissa vaikeuksissa minun ymmärtääkseni ja maalaisjärjellä ajateltuna ovat kaikkein pienimmät lapset ja tytöt, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan on käynyt selväksi, että pojat jaksavat tehdä omin päin pitkiäkin matkoja.

– Meillähän on kokemusta muuttoliikkeestä muutaman vuoden takaa, jolloin kävi hyvin selväksi, että pojat kyllä jaksoivat tehdä omin päin pitkänkin matkan, mutta tyttöjä ei kovin paljoa näkynyt.

Niinistö lisäsi, että tyttöjä ja poikia tulisi tuoda Suomeen ”ainakin mahdollisimman tasapuolisesti”.

– Tämä on enemmän yleinen kanta, en tiedä, millaisia lapsia leirillä on.

Kestävää ratkaisua etsitään

Sisäministeriön mukaan hallituspuolueiden kesken sovituilla toimilla vastataan akuuttiin tilanteeseen Välimeren alueella. Suomi haluaa tiedotteen mukaan olla edelleen mukana edistämässä kestävää ratkaisua yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisessä.

– On tärkeää, että Suomi EU:n ulkorajavaltiona on mukana etsimässä ratkaisuja sekä akuuttiin tilanteeseen että kestävää ratkaisua eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään, Ohisalo sanoo.

Euroopan komissiolta odotetaan kevään aikana uutta ehdotusta turvapaikkapolitiikan uudistamisesta.

Siirtoa odottavia alaikäisiä noin 5 000

Kreikka pyysi muilta EU-mailta syksyllä apua, jotta ne ottaisivat vastaan heikoissa oloissa olevia lapsia, jotka ovat leireillä ilman vanhempia. Tuoreimpien tietojen mukaan siirtoa odottavia alaikäisiä on kaikkiaan noin 5 000. Kreikan ohella lapsia kerrotaan olevan Kyproksella.

Sisäministeri Ohisalo on aiemmin todennut, että sisäministeriössä tehdyn selvityksen perusteella Suomella olisi mahdollisuus auttaa ja ottaa heitä vastaan. Muista EU-maista ainakin Ranska ja Portugali ovat tähän mennessä luvanneet apunsa.

Ohisalo oli torstaina eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavana. Valiokunnan puheenjohtajan Riikka Purran (ps.) mukaan perussuomalaiset torjuisi Kreikan avunpyynnön, koska ratkaisu ei olisi kestävä. Hallituspuolueet tekevät hänen mukaansa kysymyksellä politiikkaa.

– Me emme näe, että tämä on missään määrin kestävä ratkaisu. Suomi on taakanjaossa niitä harvoja maita, jotka ovat tähänkin mennessä yleensä täyttäneet kiintiönsä. EU-tasolla ei ole yhtenäistä toimivaa turvapaikkapolitiikkaa, Purra perusteli toimittajille.

Kreikan saarien leireillä lähes 40 000 ihmistä

Uutistoimisto AFP:n mukaan Kreikan saarien Lesboksen, Samoksen, Khioksen, Leroksen ja Kosin leireille on pakkautunut yli 38 000 ihmistä, vaikka niiden kapasiteetti on virallisesti 6 200.

YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi vaati perjantaina ripeitä toimia saarilla olevien ihmisten olojen parantamiseksi.

– Olot saarilla ovat järkyttävät ja häpeälliset, Grandi kuvasi lausunnossaan AFP:n mukaan.

– Kreikan on Euroopan tuella nyt toimittava kestämättömän tilanteen hoitamiseksi.

Kiireisimmin kohennusta tarvitaan Grandin mukaan vesihuoltoon, puhtaanapitoon ja terveydenhuoltoon, koska talvi on vaikeuttanut tilannetta.

Kriisiä on kestänyt jo vuosia, ja saarten viranomaisten ja asukkaiden mitta on täynnä. He ovat ilmoittaneet, etteivät enää haluaa ottaa vastaan tuhansia turvapaikanhakijoita.

