Parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon on voittanut Brad Pitt roolistaan elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood. Pittin voitto oli odotettu. Hän on saanut samasta roolista jo muun muassa Golden Globe- ja Bafta-palkinnot.

Palkinto oli Pittille ensimmäinen näyttelijätyöstä saatu Oscar.

92. Oscar-gaala on parhaillaan käynnissä Los Angelesissa Yhdysvalloissa. Miessivuosan palkinto oli ensimmäinen illan gaalassa jaettu palkinto. Kaikkiaan palkintoja jaetaan 24 kategoriassa.

STT

