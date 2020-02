Eteläkorealainen Parasite teki Oscar-historiaa ja keräsi samalla eniten palkintoja – pääosa-Oscarit Joaquin Phoenixille ja Renee Zellwegerille

Parhaan elokuvan Oscar-palkinnon on saanut eteläkorealainen satiirinen trilleri Parasite. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ei-englanninkielinen elokuva voittaa kyseisen palkinnon. Ranskalainen The Artist on aiemmin voittanut parhaan elokuvan Oscarin, mutta kyseessä oli mykkäelokuva.

Parasiten ohjaaja Bong Joon-ho palkittiin myös parhaan ohjaajan Oscarilla. Elokuva sai lisäksi parhaan kansainvälisen elokuvan ja alkuperäiskäsikirjoituksen Oscar-palkinnot. Neljällä Oscarillaan Parasite keräsi illan isoimman ja kirkkaimman potin.

– Kun olin voittanut kansainvälisen parhaan elokuvan palkinnon, ajattelin, että päivä oli siinä ja voin rentoutua, humoristinen ohjaaja sanoi pokatessaan parhaan ohjaajan palkintoa.

Sen jälkeen hän osoitti kunnioitustaan kilpakumppaneilleen, kuten veteraaniohjaaja Martin Scorseselle ja Quentin Tarantinolle.

– Kiitos. Juon huomisaamuun saakka. Kiitos, ohjaaja nauroi puheensa lopuksi.

Viime toukokuussa Parasite voitti Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun. Se on saanut myös lukuisia muita palkintoja.

Ohjaaja Bong Joon-ho on kommentoinut aiemmin, että elokuvan juuret ovat tiukasti eteläkorealaisessa yhteiskunnassa. Se kertoo mustalla huumorilla maan rikkaiden ja köyhien elintasoeroista.

”Meidän pitää käyttää ääntämme niiden hyväksi, joilla ei ole ääntä”

Parhaan miespääosan Oscar-palkinnon voitti Joaquin Phoenix elokuvasta Joker. Phoenix oli ennakkosuosikki palkinnon saajaksi. Hänet on palkittu fyysisestä roolistaan aiemmin jo muun muassa Golden Globe – ja Bafta-palkinnoilla. Oscar oli Phoenixille ensimmäinen.

Joker kertoo Batmanin häiriintyneen verivihollisen tarinan. Elokuva käy läpi, kuinka Phoenixin esittämä Joker päätyy nöyryytysten ja epäonnistumisten kierteessä superpahikseksi. Elokuva on herättänyt Yhdysvalloissa kiivasta keskustelua, sillä sen on pelätty kiihottavan oikeisiin väkivallantekoihin.

Phoenix jatkoi kiitospuheessaan tuttua linjaansa ja vetosi Hollywoodin vaikutusvaltaan taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

– Meidän pitää käyttää ääntämme niiden hyväksi, joilla ei ole ääntä.

Näyttelijä päätti puheensa kyynelsilmin muistellessaan 23-vuotiaana kuollutta veljeään River Phoenixia.

Parhaan naispääosan Oscarin on puolestaan saanut Renee Zellweger elokuvasta Judy. Myös Zellweger oli ennakkosuosikki.

Elokuva kertoo legendaarisesta laulaja-näyttelijä Judy Garlandista, joka nousi rakettimaisesti kansainväliseksi elokuvatähdeksi Ihmemaa Ozin pääosan myötä.

Puheessaan Zellweger ylisti Garlandia ja sanoi, ettei tämä saanut kunniaa omana aikanaan.

– Garland, olet ehdottomasti niiden sankarien joukossa, jotka yhdistävät ja määrittävät meitä, ja tämä (palkinto) on taatusti sinulle.

Oscar oli Zellwegerin uran toinen. Aiemmin hänet on palkittu sivuosa-Oscarilla elokuvasta Päämääränä Cold Mountain.

STT

