Suomeen suunnitteilla ennätysmäärä tuulivoimahankkeita – hankkeet kattaisivat peräti 71 prosenttia sähkönkulutuksesta

Suomeen suunnitellaan ennätysmäärää uusia tuulivoimahankkeita, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys. Yhdistyksen ylläpitämän hankelistan mukaan valmisteilla on tuulivoimatuotantoa 18 000 megawatin edestä yhteensä 3 400 tuulivoimalassa.

Tuotannossa ne kattaisivat yli 71 prosenttia nykyisestä sähkönkulutuksesta. Seitsemän prosenttia tiedossa olevista tuulivoimahankkeista on rakenteilla ja lähes 40 prosentilla on kunnan myöntämät rakennusluvat ja kaava. Uudet hankkeet rakennetaan markkinaehtoisesti, ilman valtion tukea.

Eniten hankkeita on vireillä Pohjois-Pohjanmaalle, jossa niitä on tekeillä 67. Pohjanmaalla hankkeita on 34, Etelä-Pohjanmaalla 25 ja Keski-Suomessa 17. Jokaisessa Suomen maakunnassa on vireillä ainakin yksi hanke, yhdistys kertoo.

Tuulivoimaa voidaan yhdistyksen mukaan rakentaa muuallekin kuin rannikoille, sillä tuulivoimateknologia on kehittynyt ja voimaloista rakennetaan yhä korkeampia.

– Tuulisuus nousee, mitä ylemmäs mennään. Tuulivoimaloiden kasvaneet tornikorkeudet mahdollistavat hyvän tuotannon myös sisämaassa, jossa muun muassa metsäisyys vaikuttaa tuuliin, sanoi yhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen tiedotteessa.

Suuri potentiaali

Mikkosen mukaan hankelista osoittaa, että Suomessa on valtava tuulivoimapotentiaali, jolla vastata sähkönkysynnän kasvuun. Tuulivoimalla voidaan vastata yritysten tavoitteeseen pienentää hiilijalanjälkeä, joka tulee monilla teollisuuden aloilla tarkoittamaan sähkönkulutuksen kasvua.

– Rakentamalla hankkeet, joilla on jo rakennuslupa ja kaava, nousisi tuulivoiman osuus 27 prosenttiin Suomen sähkönkulutuksesta, Mikkonen totesi.

Kaikki hankelistalle edenneet tuulivoimaprojektit eivät toteudu, sillä niistä tehdään tutkimuksia ja selvityksiä, jotka voivat pysäyttää hankkeiden etenemisen. Asiaan vaikuttavat muun muassa asutus, kunnan näkemykset, luontoarvot, sähköverkon kapasiteetti ja tuulien voimakkuus.

Energiateollisuus kertoi aiemmin tässä kuussa, että tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousi viime vuonna yhdeksään prosenttiin, eli 6 000 gigawattituntiin. Tuotanto on kymmenessä prosentissa lisääntynyt 20-kertaiseksi. Vuoteen 2030 mennessä osuus voisi Energiateollisuuden arvion mukaan olla 15-30 prosenttia Suomen sähköntarpeesta, riippuen siitä miten sähkön tarve kehittyy.

STT

Kuvat: