Suomen Lähetysseura evakuoi työntekijänsä Hongkongista koronavirusepidemian vuoksi. Lähetysseuralla on erityishallintoalueella viisi työntekijää. Kaksi työntekijää siirtyy Suomeen. Yksi jatkaa työtään Yhdysvalloista ja kaksi Malesiasta. Työntekijöistä neljä on suomalaisia ja yksi amerikkalainen.

Kaikki työntekijät perheineen ovat terveitä ja voivat hyvin.

– Lähetysseuran henkilöstön turvallisuus on luonnollisesti tärkeää. Lisäksi Hongkongiin julistetun hätätilan ja liikkumisrajoitteiden takia töiden tekeminen tehokkaasti paikan päällä kävi hankalaksi, ja osin jopa mahdottomaksi, sanoo Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson tiedotteessa.

Lähetysseuran työntekijät Hongkongissa tekivät koronaviruksen takia töitä kotona jo ennen evakuointipäätöstä. Matkat muualle Kiinaan oli peruttu jo aiemmin tammikuussa.

– Yleinen tunnelma Hongkongissa on jännittynyt ja varautunut. Ihmiset pysyttelevät kotioloissa ja välttävät liikkumista kaupungilla, kertoo Suomen Lähetysseuran kiinalaisen alueen aluepäällikkö Jan-Eerik Leppänen.

Hongkongissa myös koulut ja virastot ovat toistaiseksi kiinni. Lähetysseura palaa Hongkongiin aikaisintaan maaliskuun puolivälissä.

Taiwanissa olevat kaksi Lähetysseuran työntekijää jatkavat työtään alueella. Suomen Lähetysseuralla on työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään alueella yhteensä viisitoista. Hongkongista käsin on tehty työtä laajalla Manner-Kiinaan ulottuvalla alueella.

