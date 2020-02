Suomen Pankin Kajanoja: Tällä tes-linjalla Suomen kustannuskilpailukyky säilyy ennallaan

Jos nyt solmittujen työehtosopimusten sisältö vakiintuu tämän sopimuskierroksen yleiseksi linjaksi, Suomen kustannuskilpailukyky säilyy suunnilleen ennallaan. Näin arvioi Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, jonka vastuualueena on kotimainen talouspolitiikka.

– Tuo kuitenkin edellyttää myös sitä, että ulkomaiset markkinat pysyvät jokseenkin vakaina, Kajanoja lisää.

Alkuvuonna tehtyjen sopimusten keskiössä on ollut palkankorotusten asettuminen 3,3 prosenttiin sekä 24 kiky-tunnin korvaaminen muilla työaikajärjestelyillä.

– Kiky-tuntien tilalle sinne on tullut sopimuksiin joitakin elementtejä, jotka jonkin verran parantavat kilpailukykyä. Työajan osalta voidaan tehdä entistä joustavampia järjestelyitä työantajan direktioon sekä paikalliseen sopimiseen perustuen. Mutta nuo muutokset ja kiky-tunnit eivät ole yhteismitallisia. En siksi pysty arvioimaan, kompensoivatko nämä muutokset kikyn vaikutuksen kokonaan, Kajanoja sanoo.

Esimerkiksi Palvelualan ammattiliitto PAM ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat korostaneet, että niille ei tämän kevään sopimusten päänavauksen 3,3 prosentin palkankorotus riitä. Kajanoja ei lähde ottamaan kantaa siihen, miten mahdollisia tai oikeutettuja nuo vaatimukset ovat.

– Sen voi sanoa, että olisi tärkeää, että koordinaatio toimisi työmarkkinoilla. Se on työllisyyden kannalta parempi, ja parempi myös sen osalta että Suomi pärjää rahaliitossa.

Kajanoja muistuttaa, että pari vuotta sitten tes-neuvotteluissa kävi niin, että päänavaajasopimuksen linjasta muodostui yleinen linja.

STT

Kuvat: