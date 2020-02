Suomi haluaa pakottaa jääkaappipakastimen kokoisen Raduljican liikkeelle – koripallomaajoukkue aloittaa EM-karsinnan kotiottelulla Serbiaa vastaan

Suomi haluaa pakottaa Serbian jääkaappipakastimen kokoisen sentterin Miroslav Raduljican liikkeelle, kun maat kohtaavat tänä iltana kello 19 Espoon areenassa EM-karsintojen avauspelissä.

Molemmilta joukkueilta puuttuvat NBA- ja Euroliiga-pelaajat, ja Kiinassa nykyisin palloileva Raduljica on Serbian nimekkäin pelaaja, mikäli Milos Teodosic ei ennakkotietojen mukaisesti saavu Espooseen. Osa Suomen maajoukkuemiehistä muistaa Raduljican syksyn 2015 EM-kisojen ensimmäisestä pudotusottelusta, jossa hän ruhjoi Suomea vastaan 27 pistettä pelitilannetarkkuudella 11/12 ja johti Serbian voittoon.

– Me olemme pienikokoinen jengi, ja nyt meillä on jopa pulaa pitkistä miehistä. Heittopeli ja meidän puolustuksemme ratkaisevat, Sasu Salin sanoi toissapäiväisten harjoitusten jälkeen.

”Hänen ei saa antaa pelata helposti”

Carl Lindbom ja Tuukka Kotti olivat Suomen isoimmat miehet toissa päivän harjoituksissa. Loukkaantumisten kiusaama Alexander Madsen osallistui vain osaan harjoituksista, mutta päävalmentaja Henrik Dettmann antoi ymmärtää, että Madsen saattaa pelata Serbiaa vastaan.

Suomen isojen miesten tehtävä on hitaissa hyökkäyksissä pakottaa Raduljica liikkeelle korin alta.

– Hänen ei saa antaa pelata helposti. Raduljican vartioiman miehen pitää syöttää ja juosta sisältä ulos ja siten pakottaa Raduljica sivuttaisliikkeeseen, apuvalmentaja Lassi Tuovi selitti.

Ja jos peli menee Suomen suunnitelmien mukaisesti, Suomi aikoo hitaiden hyökkäysten sijasta juosta nopeita hyökkäyksiä.

– Meidän pitää olla siellä korilla pallon kanssa ennen kuin Raduljica ehtii sinne, Dettmann sanoi.

STT

