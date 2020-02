Susijengi saa täyden katsomon tuen Espoossa

Miesten koripallomaajoukkue pääsee aloittamaan EM-karsinnat loppuunmyydyn kotikatsomon edessä. Susijengi kohtaa tänään kello 19 alkaen Espoossa Serbian, joka on edellisten EM-kisojen hopeamitalisti.

– Jälleen kerran iso kiitos suomalaisille korisfaneille, jotka osoittavat todeksi sen asian, että Suomesta on kasvanut koripallomaa. On hienoa, että Susijengi saa täyden kotiyleisön tuekseen tärkeään EM-karsinnan avausotteluun huippumaata vastaan, iloitsi Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara liiton tiedotteessa.

Viime vuonna päättyneissä miesten MM-karsintaotteluissa Susijengi pelasi kolme kotiottelua neljästä loppuunmyydyn katsomon edessä.

Tänään alkavissa EM-karsinnoissa tavoitellaan paikkoja vuoden 2021 EM-kisoihin. Suomen ja Serbian lisäksi samassa E-karsintalohkossa pelaavat Georgia ja Sveitsi, jonka Suomi kohtaa sunnuntaina vieraspelissä.

Elokuussa 2021 EM-kisojen alkulohkoja isännöivät Saksan Köln, Italian Milano, Tshekin Praha ja Georgian Tbilisi.

Nettisivusto: Serbian tähtipelinjohtaja Milos Teodosic pois

Serbia joutuu pelaamaan tämän viikon EM-karsintaottelunsa Suomea ja Georgiaa vastaan ilman pelinjohtaja Milos Teodosicia, uutisoi bolognabasket.org. Syynä on, etteivät Serbian koripalloliitto ja Teodosicin seurajoukkue Virtus Bologna päässeet sopuun pelinjohtajan vakuutusmaksusta.

Bologna vaati, että Serbian koripalloliitto olisi maksanut kokonaan Teodosicin vakuutuksen. Suomi ja Serbia kohtaavat EM-karsinnan avauksessa tänä iltana Espoossa kello 19.

Teodosic, 32, on voittanut Serbian joukkueessa EM-hopeaa 2009, MM-hopeaa 2014 ja olympiahopeaa 2016. Hänet valittiin Euroliigan arvokkaimmaksi pelaajaksi 2010. Viime vuoden MM-kisoissa Teodosic ei pelannut polvivamman takia.

STT

Kuvat: