Sveitsi hyväksymässä lakimuutoksen, joka kieltää homoseksuaalien syrjinnän

Sveitsi on hyväksymässä lakimuutoksen, joka kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ennakkotietojen mukaan 62 prosenttia kansanäänestyksessä mielipiteensä ilmaisseista kannatti lakimuutosta. Nykyisin laki kieltää syrjinnän ja vihanlietsonnan uskonnon tai etnisyyden perusteella.

– Tämä on historiallinen päivä. Se lähettää viestin kaikille niille, joita on syrjitty, iloitsi lakiesityksen tehnyt Sveitsin sosiaalidemokraattisen puolueen Mathias Reynard haastattelussa.

Äänet on laskettu 23:ssa Sveitsin 26 kantonista. Alustavien tulosten mukaan lakimuutos sai eniten kannatusta maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Genevessä, jossa noin kolme neljästä äänesti muutoksen puolesta. Sen sijaan sitä vastaan äänestettiin varsinkin maaseutuvaltaisissa Appenzell Innerrhodenin, Schwyzin ja Urin kantoneissa.

Suuret puolueet pääosin kannattavat

Lakimuutos ehdittiin jo hyväksyä Sveitsin parlamentissa vuonna 2018, mutta sen arvostelijat, joiden mukaan muutos voisi johtaa sananvapauden kaventamiseen, vaativat sen viemistä vielä kansanäänestykseen.

Pienen kristillisiä arvoja kannattavan Sveitsin Demokraattinen liitto (EDU) -puolueen johtaja Marc Früh ehätti jo kertomaan, että puolue hyväksyy tappion.

– Tulemme pitämään tarkasti silmällä sitä, miten lakia sovelletaan oikeusistuimissa, Früh vakuutti.

Lakimuutoksen puolesta kampanjoinut Jean-Pierre Sigrist muistutti, että jos vastaava laki olisi ollut voimassa neljä vuosikymmentä sitten, häntä ei ehkä olisi hakattu baarin ulkopuolella Genevessä.

– Eikä minulle ehkä olisi naurettu, kun menin kertomaan tapauksesta poliisille, Sigrist, 71, kertoi.

Kaikki Sveitsin suurimmat puolueet ovat kannattaneet lakimuutosta lukuun ottamatta parlamentin suurinta puoluetta, oikeistopopulistista Sveitsin kansanpuoluetta (SVP).

SVP:n geneveläinen paikallispoliitikko Eric Bertinat kertoi AFP:lle ennen äänestystä, että hän uskoo lakimuutoksen olevan osa seksuaalivähemmistöjen suunnitelmaa, jonka tavoitteena on ennen pitkää sallia samaa sukupuolta oleville pareille avioliitto ja ”lääketieteellisesti avustettu lisääntyminen”.

Sveitsi on yksi harvoista Euroopan maista, jossa seksuaalivähemmistöjen syrjimistä vastaan ei ole lakia.

Vitsejä voi kertoa jatkossakin

Uusi laki ei kriminalisoi seksuaalivähemmistöjä syrjiviä kommentteja silloin, kun ne esitetään esimerkiksi perheen tai ystäväpiirin kesken. Sen sijaan rangaistavaa olisi jonkun julkinen syrjiminen tai mustamaalaaminen hänen seksuaalisuutensa vuoksi tai vihan lietsominen häntä kohtaan kirjoitusten, puheen, kuvien tai eleiden avulla.

Hallituksen mukaan uusi laki sallii yhä kärkkäät keskustelut esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitosta sekä uskaliaatkin vitsit.

– Vihan lietsomisen on saavutettava tietty voimakkuus, jotta se katsottaisiin rikokseksi Sveitsissä, kertoo viestintäkysymyksiin erikoistunut asianajaja Alexandre Curchod AFP:lle.

Hänen mukaansa poikkeuksia tähän voi kuitenkin tulla, ”jos pystytään osoittamaan, että taiteellista toimintaa tai vitsailua käytetään oikeasti lietsonnan verhoamiseen”.

STT

