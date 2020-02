Syksy toi nousun kaikille toimialoille Salossa – Töihin Saloon -kampanja haalii väkeä töihin ja asumaan

Viime vuoden syyskesä oli salolaisyrityksissä kasvun aikaa.

Yritysten liikevaihdot kasvoivat kaikilla toimialoilla heinä–syyskuussa verrattuna edellisvuoden kolmanteen neljännekseen. Yhteenlaskettu liikevaihdon muutos oli vajaat kahdeksan prosenttia plussalla.

– En osaa yhtä yksittäistä selitystä kehitykselle antaa, sanoo suhdanneaineistoa analysoinut yritysneuvoja Tommi Virtanen Yrityssalosta.

Tarkastelujaksolle osuu esimerkiksi Valmet Automotiven akkutehtaan toiminnan aloitus, mikä saattaa omalta osaltaan selittää kehitystä. Matkailulle syyskesä on hyvää aikaa, ja viime vuosi oli Suomessa myös ennätysvuosi ulkomaisten matkailijoiden määrässä.

Suhdannetiedot perustuvat Yrityssalon Tilastokeskukselta hankkimaan suhdannekatsaukseen. Aineistossa on mukana noin 4 600 salolaisyritystä. Määrä vastaa Salon kotipaikakseen ilmoittamia yrityksiä.

Pääaineistona on Tilastokeskuksen käyttämä kuukausittain päivittyvä veroaineisto. Mukaan poimitaan yritykset, joilla on kunakin kuukautena liikevaihtoa. Henkilöstömäärän kehitystä arvioidaan yritysten maksamien palkkasummien perusteella.

Salossa toimialoista suurin on teollisuus, jonka sisällä suurin on metalliteollisuus. Suhdanneaineistossa metalliteollisuus on yhdessä meriteollisuuden kanssa.

Metalli- ja meriteollisuuden liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 7,8 prosenttia ja henkilöstömäärä kolme prosenttia. Liikevaihdon yhteenlaskettu arvo oli 262 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 456.

Teollisuuden tilanteen tuntevaLeino Groupin toimitusjohtajaja Salon kauppakamariosaston puheenjohtaja Liisa Leino arvioi, että etenkin kotimarkkinoilla toimivat yritykset ovat hyötyneet Varsinais-Suomen hyvästä vireestä.

– Telakan ja Uudenkaupungin hyvä kehitys toki heijastuvat tännekin moniin yrityksiin, sanoo Leino.

Myös Salon toiseksi suurin toimiala kauppa virkosi jälleen syyskesällä.

Vuoden toisella neljänneksellä kaupan toimialan liikevaihto kääntyi ensimmäistä kertaa pariin vuoteen miinusuralle, mutta kolmannella neljänneksellä plussaa kertyi vajaat neljä prosenttia. Kaupan yhteenlaskettu liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 085.

Suurin muutos nähtiin kolmannella neljänneksellä ICT-alalla, jonka liikevaihto nousi 21 prosenttia. ICT-alalla liikevaihdon muutokset ovat olleet viime vuosina suuria, ja edellisvuonna samaan aikaan alan suhdannekehitys oli yli 20 prosenttia pakkasella.

– Rakennemuutoksesta toipuminen on edelleen käynnissä, sanoo Virtanen.

Salolaisyritysten heinä–syyskuu:

Liikevaihdon vuosimuutos

Rakentaminen + 4,0 %

Liikenne + 7,5 %

Muu valmistus + 1,5 %

Matkailu + 7,6 %

Kauppa + 3,8 %

Metalli- ja meriteollisuus + 7,8 %

ICT + 21,0 %

Maatalous ja elintarviketeollisuus + 9,9 %

Kaikki yritykset yhteensä + 7,7 %

Henkilöstömäärän vuosimuutos

Rakentaminen – 0,3 %

Liikenne + 5,8 %

Muu valmistus – 0,2 %

Matkailu + 1,0 %

Kauppa + 0,2 %

Metalli- ja meriteollisuus + 3,0 %

ICT + 0,3 %

Maatalous ja elintarviketeollisuus – 1,1 %

Kaikki yritykset yhteensä + 2,3 %

Töihin Saloon -kampanja haalii väkeä töihin ja asumaan

Yrityssalo suunnittelee aloittavansa kampanjan, jolla houkutellaan Saloon työvoimaa.

Ensivaiheessa kampanja liittyy metalliteollisuuteen. Hyvässä kasvuvireessä oleva ala on jo pidempään kärsinyt työvoimapulasta. Salon kaupunki puolestaan on menettänyt viime vuosina asukkaita.

Millaisella formaatilla Saloa ryhdytään markkinoimaan, on vielä salaisuus.

– On ennenaikaista paljastaa kampanjan sisältöä, sanoo Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen. Hän kertoo, että kampanjaa tekemässä on myös ulkopuolinen mainostoimisto.

Töihin Saloon -kampanjaa esitellään yrityksille ensi viikon tiistaina pidettävässä Teollisuusfoorumissa. Nyt viidettä kertaa järjestettävän tapahtuman teemoina ovat kasvu ja työvoiman saatavuus. Tilaisuudessa esitellään esimerkiksi yritysten mahdollisuuksia palkata työvoimaa ulkomailta. Ohjelmassa ovat jälleen myös yritysten minimessut ja rekrytapahtuma.

Teollisuusfoorumi 11.2. klo 13 alkaen Astrum-Keskus