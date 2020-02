Syömishäiriö on Suomessa oletettua yleisempi, uusi tutkimus paljastaa – naisista joka kuudes on kärsinyt sellaisesta

Syömishäiriön sairastaa nuoruudessaan Suomessa odotettua useampi. Jopa joka kuudes nainen on kärsinyt syömishäiriöstä, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Miehillä syömishäiriö on selvästi harvinaisempi. Miehistä joka neljäskymmenes on kärsinyt syömishäiriöstä varhaisaikuisuuteen mennessä.

Syömishäiriöt yleistyivät niin tytöillä kuin pojilla varhaisnuoruudessa. Tytöillä yleisin ikä syömisen häiriön puhkeamiselle oli 16-19-vuotiaana.

Syömishäiriö ei usein näy päällepäin. Tyypillisiä syömishäiriöitä ovat anoreksia eli laihuushäiriö ja bulimia eli ahmimishäiriö. Näiden lisäksi väestössä esiintyy oirekuvaltaan monenlaisia syömishäiriöitä.

– Valitettavasti tänä päivänäkin vain pieni osa syömishäiriötä sairastavista tunnistetaan terveydenhuollossa, ja moni jää ilman tarvitsemaansa apua. Erityisen huonosti tunnistetaan epätyypillisiä syömishäiriöitä. On tärkeää ymmärtää, että syömishäiriö ei usein näy päällepäin. Syömishäiriöön sairastunut voi yhtä lailla olla alipainoinen, normaalipainoinen tai ylipainoinen, kertoo nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, psykoterapeutti Yasmina Silén.

Viime vuosina länsimaissa on julkaistu useita tutkimuksia, joissa on raportoitu syömishäiriöiden olevan aiemmin tiedettyä yleisempiä.

– Tutkimuksemme osoittaa, että näin on myös Suomessa. Syömishäiriöiden yleisyyden vuoksi niiden tunnistamista ja hoidon saatavuutta tulisikin entisestään parantaa, tohtorikoulutettava Silén lisää.

Tytöillä yleinen oire laihuus, pojilla isot painonvaihtelut

Tytöillä ja nuorilla naisilla laihuushäiriö ja sen taudinkuvaa muistuttavat syömishäiriöt olivat hyvin yleisiä. Niille tyypillisiä oireita ovat muun muassa painon lasku, ruokailuihin liittyvät rajoitukset, pakonomainen liikunta, lihomisen pelko ja kehonkuvan häiriö. Joka kymmenes nuori nainen oli kärsinyt tämän tyyppisestä syömishäiriöstä.

Pojat ja miehet täyttävät naisia harvemmin tyypillisten syömishäiriöiden diagnostiset kriteerit. Heillä taudinkuvan keskeisiä oireita olivat esimerkiksi pakonomainen liikkuminen, urheiluharrastukseen liittyvät epäterveelliset painonhallinnan keinot, suuret painonvaihtelut tai ahmiminen.

Tutkimustulos perustuu laajan Kaksosten kehitys ja terveys -tutkimuksen aineistoon.

STT

