Syyttäjä: Häkkäsen ex-avustaja palautti kahdelta yrittäjältä saamansa rahat vasta poliisitutkinnan alettua

Entisen oikeusministerin Antti Häkkäsen (kok.) entisen erityisavustajan Tapani Mäkisen (kok.) lahjussyytteiden keskiössä on yhteensä 20 000 euroa, jotka Mäkinen syyttäjien mukaan sai kahdelta yrittäjältä käteisenä. Mäkistä syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Rahasumma siirtyi syyttäjien mukaan yrittäjiltä Mäkiselle vuoden 2015 tammikuussa, jonkin verran ennen kuin Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltiin kahden tontin etuostoasiaa. Syyttäjien mukaan Mäkinen pyrki kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimimaan yrittäjien omistamien yritysten eduksi eli sen puolesta, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan.

Kyse oli kahdesta kiinteistöstä, jotka Juhani Sjöblomin omistama Vekkox-yhtiö oli ostanut maanläjitystä varten. Myös Vantaan kaupungilla oli tarvetta läjitystarkoituksiin soveltuville maa-alueille. Kiinteistöjen rahallinen arvo oli yhteensä noin 785 000 euroa, ilmenee poliisin esitutkintapöytäkirjasta.

Syytteen mukaan Sjöblom oli Vekkoxin enemmistöomistaja ja käytti siinä tosiasiallista määräysvaltaa. Toinen juttuun liittyvä yritys on syytteen mukaan Vekkoxin läheinen yhteistyökumppani ja Sjöblom omisti siitäkin osuuden. Syyttäjät vaativat Sjöblomille ja toiselle yrittäjälle rangaistusta törkeästä lahjuksen antamisesta. Tavoitteena oli ajaa yritysten etua, vaikka rahat tulivatkin yrittäjien henkilökohtaisista varoista, syyttäjät katsovat.

Syyttäjien mukaan yrittäjät pyrkivät vaikuttamaan muihinkin kaupunginhallituksen jäseniin ainakin lähettämällä näille sähköpostia. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin, että etuosto-oikeutta käytetään.

Aiemmin, vuosina 2012-2013, Vekkox oli ostanut useita maa-alueita Vantaalta. Ainakin kahdeksan näistä kiinteistökaupoista on käsitelty Vantaan kaupunginhallituksessa, joka päätti olla käyttämättä etuosto-oikeutta. Poliisikuulustelussa Mäkinen kertoi, että hän on yleisesti pyrkinyt siihen, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeutta. Kuulustelupöytäkirjan mukaan hän luonnehti tätä myös kokoomuksen linjaksi.

Käteistä 100 ja 200 euron seteleinä

Syytteen mukaan Mäkinen pyysi yrittäjiltä rahaa, koska oli taloudellisissa ongelmissa maksamattoman velan vuoksi. Hänellä oli myös maksuhäiriömerkintä.

Poliisin esitutkintapöytäkirjasta ilmenee, että velka oli otettu yksityishenkilöltä vuonna 2011 ja liittyi vaalirahoitukseen. Lainanantaja kertoi poliisille, että Mäkisen aikomus oli maksaa 15 000 euron laina takaisin jo muutaman päivän kuluttua. Maksaminen viivästyi kuitenkin tammikuuhun 2015.

Poliisikuulustelussa lainanantaja kertoi, että Mäkinen maksoi velkansa sadan ja kahdensadan euron seteleinä. Aiemmin samana päivänä Mäkinen oli saanut 20 000 euroa Juhani Sjöblomilta. Summasta puolet oli nostettu Sjöblomin omilta pankkitileiltä ja toinen puoli toisen syytteessä olevan yrittäjän tililtä.

– Mäkinen on saanut rahat käteisenä, ja se on suhteellisen epätavallista. Se, että rahat on maksettu takaisin vasta esitutkinnan alettua herättää epäilyksen, että niitä ei ole ollut tarkoituskaan maksaa takaisin, sanoo Katja Kyrö, toinen jutun syyttäjistä.

Syytetyille aiotaan vaatia ehdollista vankeutta

Syyttäjäpuoli aikoo vaatia sekä Mäkiselle että molemmille yrittäjille ehdollista vankeutta. Tarkempi rangaistusvaatimus on kuitenkin määrä esittää vasta pääkäsittelyssä. Syyttäjät vaativat lisäksi yrittäjille neljän vuoden liiketoimintakieltoa.

Kyrön mukaan käsiteltävä tapaus on vakava ja merkittävä. Vaikka korruptiota ei Suomessa pidetä laajalle levinneenä ongelmana, Mäkisen syytteisiin johtaneet tapahtumat ovat hänen mukaansa esimerkki siitä, miten julkisia asioita pyritään sopimaan tuttavien kesken.

– Korruptiojutut ovat aina merkittäviä. Onko 20 000 euroa vähän vai paljon, ei ole oleellinen kysymys, sanoi Kyrö toimittajille oikeustalon aulassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden valmisteluistunnon jälkeen tiistaina.

Syytetyt kiistävät

Syytetyt kiistävät syytteet. Mäkisen asianajajana toimivan Petteri Sotamaan mukaan 20 000 euron käteissummassa oli kyse lainasta, joka ei millään tavoin liittynyt Vantaan kaupungin asioihin ja joka on myös maksettu takaisin.

– En kommentoi muuta kuin että kyse on vanhojen tuttavien välisestä lainasta, joka on jo maksettu takaisin. Se on velkakirjaehtojen mukaisesti takaisin maksettu. Tämä oikeudenkäynti on täysin turha, sanoi Sotamaa valmisteluistunnon jälkeen.

Syytetyt katsoivat poliisikuulustelussa, että kyseessä oli vanhalle ystävälle annettu laina ja tarkoitus oli helpottaa Mäkisen ahdinkoa. Miehet ovat olleet tuttavia jo 1980-luvulta asti ja toimineet muun muassa samoissa yhdistyksissä.

Yksi puolustuksen teemoista tulevassa oikeudenkäynnissä on se, että lahjonnasta syytetyt yrittäjät ovat antaneet henkilökohtaisia lainoja muillekin kuin Mäkiselle.

Takana kymmenkunta vuotta kansanedustajana

Tapani Mäkinen nimitettiin kesällä 2017 silloisen oikeusministerin Antti Häkkäsen erityisavustajaksi. Häkkänen oli oikeusministerinä Juha Sipilän (kesk.) johtamassa hallituksessa hallituskauden loppupuoliskolla eli vuosina 2017-2019.

Mäkinen jätti tehtävänsä Häkkäsen erityisavustajana huhtikuussa 2018, kun poliisi oli aloittanut esitutkinnan lahjontaepäilyistä. Hän luopui myös luottamustoimistaan, joita hänellä oli Vantaan kaupungissa. Mäkinen oli viime kuntavaalien jälkeen valittu muun muassa Vantaan kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Mäkinen oli Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vuosina 2005-2006 ja 2009-2017. Sjöblom puolestaan on ollut Tuusulan kunnanhallituksen puheenjohtaja vuosina 2009-2010.

Sekä Mäkinen että Sjöblom ovat olleet myös kokoomuksen kansanedustajia. Mäkinen istui eduskunnassa vuosina 2003-2004 ja 2007-2015, Sjöblom puolestaan vuosina 1997-2007.

Syytetyt eivät olleet paikalla valmisteluistunnossa. Jutun pääkäsittely on Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa huhtikuussa, ja siihen on varattu kymmenkunta istuntopäivää. Juttua käsitellään kolmen tuomarin voimin.

STT

Kuvat: