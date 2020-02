Syyttäjä: Ruotsin murhatun pääministerin Olof Palmen murhasta saatetaan nostaa uusi syyte

Ruotsin vuonna 1986 surmatun pääministerin Olof Palmen murhan tutkimuksissa saatetaan nostaa uusi syyte, ilmoitti syyttäjä tiistaina. Murhasta voidaan hänen mukaansa nostaa syytteet ennen kesää, tai sitten murhan tutkimukset lopetetaan kokonaan.

Syyttäjä Krister Petersson sanoi tv-haastattelussa uskovansa, että hän pystyy kertomaan kuka Palmen murhasi ja miten rikos tehtiin. Petersson kommentoi tutkimusten tilannetta SVT:n Veckans brott -ohjelmassa.

Palmen poika Mårten Palme sanoi uutistoimisto TT:lle, että tiedot ovat ilahduttavia. Hän kuitenkin lisäsi, ettei tunne tutkimusta eikä tiedä millaisesta uudesta tiedosta nyt on kyse.

Syyttäjä Peterssonin mukaan syyte nostetaan viiden kuukauden kuluessa, tai sitten murhatutkimus lopetetaan kokonaan.

Mårten Palme tulkitsee tuon ilmoituksen niin, että syyttäjä tietää kuka pääministerin murhasi, mutta surmaaja saattaa olla itsekin jo kuollut.

Asiantuntija: Yllättävä ilmoitus

Palme-asiantuntija ja kirjailija Gunnar Wall pitää syyttäjän tuoretta ilmoitusta yllättävänä. Wallin mukaan on ollut jo jonkin aikaa tietoa siitä, että tutkijat ovat ”jonkin verran” Palmen murhan tekijän jäljillä. Se, että yleinen syyttäjä ilmoitti julkisesti, että syyte voidaan saattaa vireille viiden kuukauden kuluessa, oli Wallin mukaan odottamatonta.

– En tiedä, oliko ilmoitus loppuun asti harkittu vai lipsahtiko se vain ulos häneltä.

Myös Wall arvioi syyttäjän ilmoitusta niin, että Palmen epäilty murhaaja ei ehkä ole enää elossa.

– En voi keksiä mitään muuta syytä kuin tuon sille, jos Palmen murhan tutkimukset lopetetaan.

Vuosien mittaan on spekuloitu laajasti pääministerin murhan tekijöistä ja motiiveista. Epäiltyjä on ollut useita. Jutun nykyisen syyttäjän kanssa miltei samanniminen Christer Pettersson tuomittiin käräjäoikeudessa Palmen murhasta, mutta hovioikeus vapautti hänet myöhemmin. Pettersson kuoli vuonna 2004.

Surmanlaukaukset Sveavägenillä

Pääministeri Olof Palme ammuttiin Sveavägenillä Tukholmassa 28. helmikuuta 1986. Hän oli kuollessaan 59-vuotias.

Palme oli ollut elokuvissa yhdessä vaimonsa Lisbethin kanssa. He olivat liikkeellä kävellen, kun Tunnelgatanin risteyksessä pariskunnan takaa ilmestyi murhaaja. Hän ampui kaksi laukausta, joista toinen surmasi pääministerin ja toinen haavoitti hänen puolisoaan.

Useat silminnäkijät näkivät tekijän juoksevan pois paikalta.

Palmen murha järkytti ruotsalaisia ja ihmisiä ympäri maailmaa. Murhan tutkinta on ollut Ruotsissa laajuudeltaan omaa luokkaansa. Nykyisin asian kimpussa on työskennellyt neljä poliisia sekä syyttäjä Krister Petersson, joka tuli mukaan tutkimuksiin vuonna 2017.

Olof Palmen leski Lisbeth kuoli 87-vuotiaana vuonna 2018.

STT

Kuvat: