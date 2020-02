Tallinnan satama aloittaa laivamatkustajien kuumemittaukset ensi viikolla – maahan saapuvat kävelevät mittauspisteen läpi

Viro aikoo aloittaa laivamatkustajien kuumeen mittaamisen ensi viikolla, vahvistaa sataman turvallisuuspäällikkö Siiri Löhmus STT:lle.

Tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Löhmuksen mukaan kuumeilevien laivamatkustajien liikkumista ei kuitenkaan rajoiteta, vaan heille jaetaan tietoa taudista ja hoitoon hakeutumisesta.

Kuumetta mittaavat kamerat on tarkoitus asentaa sataman terminaaleihin niin, että kaikki Viroon saapuvat matkustajat kävelevät mittauspisteen läpi. Jos matkustajalla havaitaan korkea kuume, viranomaiset pysäyttävät hänet.

Löhmus kertoo, että kuumeilevan virolaisen matkustajan kohdalla tavallinen toimenpide on ehdottaa, että tämä pysyisi kotona. Turisteja ei kuitenkaan aiota käännyttää saman tien kotimatkalle kuumeen vuoksi.

– Jos olet turisti, vastuu on sinulla. Jos haluat matkustaa, se sopii tietysti. Yritämme kuitenkin jakaa matkustajille lisätietoa koronasta.

Löhmus ei vielä lauantaina osannut tarkemmin sanoa, kuinka korkea ruumiinlämpö aiheuttaa satamassa pysäyttämisen, sillä siitä päättävät terveysviranomaiset. Sataman tavoitteena on, ettei lämmönmittauksista koidu viivytyksiä laivoista poistumiseen.

– Tarkoituksena on vain mitata lämpöä. Kamerat toimivat niin, että mittaus tapahtuu, kun niiden ohi kävelee normaalisti.

Löhmus toivoo, että lämmönmittaukset voitaisiin aloittaa jo keskiviikkona. Laivamatkustajien kuumemittausten alkamisesta kertoi aiemmin Suomessa Ilta-Sanomat.

Matkustajasataman lisäksi Viroon saapuvien matkustajien kuumemittaukset on tarkoitus aloittaa myös Tallinnan lentoasemalla. Viron yleisradio ERR kertoi perjantaina, että lentoasemalle on tarkoitus tulla kaksi kameraa. Ensisijaisesti niillä tarkkaillaan matkustajia, jotka tulevat korkean koronavirusriskin alueilta. Tällaisia henkilöitä arvioidaan olevan päivittäin 600-700, kun kentän kautta kulkee yhteensä suunnilleen 4 000 ihmistä.

Laivoilla siivotaan tehostetusti

Tallink Silja ei vielä lauantaina ollut saanut virallista tietoa kuumemittausten alkamisesta tai siitä, että pitääkö laivayhtiön alkaa asiassa johonkin toimiin. Yhtiö liikennöi tällä haavaa seitsemää laivavuoroa arkipäiväisin Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Matkustajia on päivittäin tuhansia.

Viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että laivoilla on jo vuoden alussa aloitettu tehostetut siivoukset ja desinfioinnit. Ne eivät kuitenkaan liity suoranaisesti koronavirukseen vaan yleisesti influenssakauteen, vaikka toimivat toki molempien tautien ehkäisyssä.

– Käsienpesua siellä korostetaan ja myös desinfiointipisteitä on enemmän kuin normaalisti.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006423670.html

https://www.err.ee/1058066/termokaamerad-hakkavad-lennujaamas-skaneerima-600-700-inimest-paevas

STT

