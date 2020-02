Talvisodan muistomerkin suunnitellut kuvanveistäjä Pekka Kauhanen on kuollut

Kuvanveistäjä Pekka Kauhanen kuoli viime tiistaina vaikeaan sairauteen Espoossa, kerrottiin Kauhasen lähipiiristä STT:lle lauantaina.

Kauhanen tunnettiin suomalaisen kuvanveistotaiteen omaleimaisena edustajana. Hän itse luonnehti veistoksiaan legotekniikalla tehdyiksi. Kauhanen yhdisteli töissään eri materiaaleja, joita valettiin esimerkiksi pronssiin tai ruostumattomaan teräkseen.

Kauhasen töille tyypillistä oli, että hän jätti veistostensa tyhjän sisustan näkyviin rei’ittämällä. Hän on luonnehtinut kotisivuillaan veistoksiaan sanomalla, että ne eivät ole esineitä vaan ajatuksia.

Kauhanen oli syntyisin Leppävirralta ja oli kuollessaan 65-vuotias. Lähipiiristä kerrottiin STT:lle, että Kauhasen ura katkesi kesken aktiivisen luomiskauden ja työskentely jatkui loppuun asti sairaudesta huolimatta.

”Vähän helpotusta valolla”

Kauhasen yksi viime aikojen tunnetuimmista töistä on talvisodan kansallinen muistomerkki Valon tuoja Helsingin Kasarmitorilla. Haponkestävästä teräksestä valmistettu muistomerkki paljastettiin talvisodan syttymispäivänä marraskuun lopulla vuonna 2017.

Tuolloin muistomerkin kerrottiin olevan Suomen suurin teräspatsas.

Kauhanen kertoi aiemmin STT:n haastattelussa, että valo on tärkeä osa teosta. Patsaan valaistun jalustan sisällä on nähtävissä 105 kuvaa, yksi jokaista talvisodan päivää kohden.

– Kun talvisota käytiin, oli pimeä vuodenaika. Halusin tuoda pimeyteen toisenlaista näkökulmaa, vähän helpotusta valolla, Kauhanen kuvaili tuolloin.

Muistomerkin paljastustilaisuudessa puhui presidentti Sauli Niinistö.

– Vaikka juhlistamme tänään sodan muistomerkkiä, on muistomerkki meille kaikille jokapäiväinen muistutus rauhantyön merkityksestä, hän lausui tilaisuudessa.

Kauhanen sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 2012. Lisäksi hänelle myönnettiin vuonna 2018 Suomen Leijonan komentajamerkki.

Kauhanen valmistui Suomen Taideakatemian koulusta vuonna 1980. Pitkän uransa aikana hän toimi myös opettajana.

http://www.pekkakauhanen.com/

STT

