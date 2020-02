Tammikuu antaa esimakua tulevista talvista Salossa

Keväällä istutetut orvokit kukkivat yhä suomusjärveläisen Pentti Havian kukkalaatikossa.

– Tosi erikoista. Lehdet ovat vähän ränsistyneet, mutta kukat ovat isoja ja keltaisia, Havia ihmettelee.

Havian pihalla Taipaleen kylässä oli tammikuussa vain yksi päivä, jolloin lämpötila pysyi koko vuorokauden nollan alapuolella. Silloinkin pakkasta oli vain -0,4 astetta. Lumen syvyydestä kertovaa mittatikkua Havian ei ole tarvinnut lukea.

– Tällaisia talvettomia talvia on odotettavissa yhä useammin, kun ilmasto lämpenee, tutkija Kimmo Ruosteenoja Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Tämä tammikuu on esimakua tulevasta. Talvet uhkaavat lyhentyä Lounais-Suomessa parilla kuukaudella tai jäädä kokonaan tulematta.

Sää vaihtelee Suomessa eniten talvella. Siihen kuuluvat myös suojajaksot ja vesisateet. ”Tiellä tulvi taas”, Salon Seudun Sanomat otsikoi 10. tammikuuta 1983. Vuohensaarentielle oli noussut vettä kolmisenkymmentä senttiä. Salossa oli juuri mitattu tammikuun uusi lämpöennätys +8,5 astetta.

Sama uutinen toistui tänä vuonna: ”Vuohensaareen johtava tie suljettiin. ” Tiellä oli vettä. Kärkän mittari näytti +7,2 astetta.

Salossa on 80 vuoden aikana ollut vain kolme tammikuuta, jolloin vuorokauden ylin lämpötila ei ole käynyt yhtenäkään päivänä plussan puolella. Tämä käy ilmi Kärkän havaintoaineistosta, josta Seudun Sanomat kokosi tammikuun ylimmät ja alimmat lämpötilat vuodesta 1940 alkaen.

Keskimäärin tammikuussa on ollut 2,5 päivää, jolloin lämpötila on ainakin käväissyt nollan yläpuolella. Jokaiselta kahdeksalta vuosikymmeneltä löytyy myös yli kaksi viikkoa kestäneitä jaksoja, jolloin on mitattu lämpöasteita päivittäin.

Leutojen päivien vastapainoksi on kuitenkin ollut kireitäkin pakkasia. Yö- ja päivälämpötilan ero on saattanut heitellä rajusti. Esimerkiksi tammikuussa 1967 oli päivisin plussaa, mutta öisin yli 20 asteen pakkasia.

Yksittäisellä havaintoasemalla mitatut hetkelliset lämpötilat antavat vain osviittaa siitä, millainen koko kuukausi on ollut.

Ilmatieteen laitos lukee havaintoasemien lämpömittarit tasan kolmen tunnin välein. Kuukausikeskiarvo lasketaan päiväarvojen keskiarvosta. Nämä tiedot ovat saatavissa Kärkän havaintoasemalta vuodesta 1961 alkaen.

Tammikuun keskilämpötila on jäänyt plussan puolelle vain kolmesti 59 vuoden aikana: +0,5 astetta vuonna 1989 ja +0,1 vuonna 2008. Kunnes tuli tammikuu 2020. Se ylittää entiset lukemat moninkertaisesti.

Vuorokauden ylin lämpötila jäi Kärkässä vain kerran pakkaselle, kun 10. tammikuuta mitattiin -0,4 astetta. Muuten lämpötila pysytteli plussalla öisinkin. Kuukauden keskilämpötila oli +2,4 astetta.

– Todella poikkeuksellisen lämmin tammikuu, ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä Ilmatieteen laitokselta luonnehtii.

Tällaisiako tammikuut tulevat jatkossa olemaan?

Pari viikkoa sitten julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan synkät talvet yleistyvät. Lämpötilat nousevat ensimmäiseksi Lounais-Suomessa. Talviset vesisateet yleistyvät ja runsastuvat.

– Erittäin heikon talven todennäköisyys Salon, Turun ja Rauman tienoilla oli 1990-luvun lopun ilmastossa noin viisi prosenttia. Tämän vuosisadan keskivaiheilla vastaavien talvien todennäköisyys on jo 30–40 prosenttia, tutkija Kimmo Ruosteenoja kertoo.

Talvi siis jäisi tulematta useammin kuin joka kolmas vuosi. Tulevaisuus tietää myös lyhyempiä talvia, jotka alkavat entistä myöhemmin ja päättyvät entistä aiemmin. Salossa talvesta ei jäisi enää paljon jäljelle, jos siitä otetaan pois jopa kuusikymmentä päivää.

Ruosteenojalla on näkemys, miltä perustalvi voi näyttää Lounais-Suomessa jo tällä vuosikymmenellä.

– Sää on suuren osan talvesta leutoa. Maa on joko paljas tai ajoittain satava lumi sulaa välillä pois. Talveen mahtuu kuitenkin yksi tai joskus useampikin kylmä jakso, jolloin on pakkasasteita ja sateet tulevat etupäässä lumena.

Lämpimimmät talvet ovat samankaltaisia kuin joulukuu ja tammikuu ovat nyt olleet.

Ilmaston lämpeneminen ei tarkoita sitä, että lumiset pakkastalvet katoaisivat kokonaan. Ne vain käyvät yhä harvinaisemmiksi.

– Joskus koetaan hyviä vanhan ajan talvia, jolloin lämpötila pysyttelee enimmäkseen pakkasella ja sataa runsaastikin lunta. Kaikkein kylmimpinä talvina lumi voi viipyä maassa lähes koko talven, Ruosteenoja sanoo.

Tutkijoiden ilmastomallissa on vertailtu vuosien 2040–2069 vuodenaikoja vuosien 1971 ja 2000 väliseen jaksoon. Tuolloin talvi jäi Lounais-Suomessa hyvin harvoin kokonaan tulematta. Tulevaisuuden talvisää riippuu kasvihuonepäästöjen määrästä.

Tätäkään talvea ei ole vielä kokonaan menetetty.

– Kyllähän tästä vielä talvi voisi tulla, jos matalapaineet loppuisivat. Säätyyppi on nyt vain jämähtänyt tällaiseksi, että se syöttää leutoa ilmaa Atlantilta koko ajan, säätä ikänsä seurannut Pentti Havia toteaa.

Lumikellot Havian pihalla ovat kohta nupuillaan.

Kylmääkin on joskus ollut

Alimmat mitatut lämpötilat Ilmatieteen laitoksen Kärkän havaintoasemalla tammikuussa vuosina 1940–2020. Salon kaikkien aikojen pakkasennätys -37,5 on mitattu 3. helmikuuta 1966.

-36,6 26. tammikuuta 1985

-36,0 13. tammikuuta 1968

-34,6 31. tammikuuta 1967

-34,5 10. tammikuuta 1982

-34,5 10. tammikuuta 1987