Tanskalaisen sairaalan työntekijä sai koronatartunnan

Tanskassa Århusin yliopistosairaalan työntekijällä on todettu koronavirustartunta.

Sairastunut tanskalaismies oli ollut tekemisissä italialaisen henkilön kanssa. He olivat tavanneet Saksan Münchenissä, missä sairaalan työntekijä oli saanut tartunnan, kerrottiin lehdistötilaisuudessa Århusissa aamupäivällä.

Sairaalan työntekijä on kolmas koronatartunnan saanut tanskalainen. Aiemmat tartunnat vahvistettiin Tanskassa eilen ja toissapäivänä.

Tanskalaismies eristi itsensä heti saatuaan tietää, että italialaisella oli koronatartunta. Noin 30 ihmistä on asetettu kotikaranteeniin, koska he ovat olleet kontaktissa sairaalan työntekijän kanssa.

Tanskan potilasturvallisuuslautakunnan ylilääkäri Anne Hempel-Jörgensen korostaa, että kaikki tanskalaiset, joilla on todettu koronavirus, ovat saaneet tartunnan ulkomailla.

– Tällä hetkellä tartunnat eivät leviä Tanskassa, hän sanoo.

Aiemmat kaksi sairastunutta tanskalaista olivat saaneet tartunnan lomamatkalla Pohjois-Italiassa.

Myös Norjassa sairaalan työntekijällä tartunta

Norjassa kerrottiin eilen, että Oslossa yliopistosairaalan työntekijä oli sairastunut koronavirukseen. Silmäklinikan työntekijän kerrottiin olleen tekemisissä yhteensä sadan potilaan tai työntekijän kanssa.

Aftenposten-lehden tietojen mukaan kyse on lääkäristä. Tietoa ei ole vahvistettu sairaalasta, mutta sairastuneen työntekijän kerrottiin työskentelevän potilaiden parissa. Työntekijä on nyt kotona.

