Tanskassa ja Norjassa koronavirus sairaalan työntekijällä, Ruotsissa neljä uutta tartuntaa

Sekä Norjassa että Tanskassa on vahvistettu koronavirustartunta sairaalan työntekijällä. Norjassa tartunnan saanut on silmäklinikan työntekijä, Aftenposten -lehden mukaan klinikan lääkäri. Lehden mukaan lääkäri oli tullut takaisin matkoilta Italiasta viime viikonloppuna ja ollut sen jälkeen töissä maanantaina ja tiistaina, jolloin hän oli saanut lieviä oireita. Lääkäri kysyi tuolloin, olisiko hänet syytä testata, mutta testiä ei tehty.

Monet silmäklinikan potilaista ovat iäkkäitä, ja virus on ainakin toistaiseksi ollut kohtalokkaampi iäkkäälle kuin nuorelle väestölle. Lääkärin arvellaan olleen tekemisissä noin sadan potilaan kanssa.

Tanskassa tartunnan saanut on Århusin yliopistosairaalan työntekijä, joka oli ollut tekemisissä italialaisen henkilön kanssa. He olivat tavanneet Münchenissä Saksassa, missä sairaalan työntekijä oli saanut tartunnan,

Sairaalan työntekijä on kolmas koronatartunnan saanut tanskalainen. Aiemmat tartunnat vahvistettiin Tanskassa perjantaina ja torstaina.

Tanskalaismies eristi itsensä heti saatuaan tietää, että italialaisella oli koronatartunta. Noin 30 ihmistä on asetettu kotikaranteeniin, koska he ovat olleet kontaktissa sairaalan työntekijän kanssa.

Ruotsissa neljä uutta tartuntaa

Ruotsissa on vahvistettu neljä uutta koronavirustartuntaa, kertovat muun muassa Aftonbladet ja Dagens Nyheter.

Tartunnoista kaksi todettiin Tukholmassa, yksi Uppsalassa ja yksi Jönköpingissä. Kaikki tapaukset voidaan jäljittää ulkomaille tai henkilöihin, jotka ovat hiljattain oleskelleet ulkomailla.

Ruotsissa on nyt vahvistettu yhteensä 11 koronavirustartuntaa. Satoja ihmisiä on testattu viruksen varalta.

Tukholman uusilla koronatapauksilla on yhteys torstaina vahvistettuun koronatapaukseen. He ovat torstaina tartunnan saaneeksi todetun keski-ikäisen naisen lähiomaisia. Henkilöt ovat hoidettavana Karoliinisen instituutin infektioklinikalla.

Uppsalan koronasairastunut on aikuinen, joka oli oleskellut Iranissa ennen saapumistaan Ruotsiin. Jönköpingin tapauksessa tartunnan saanut on viisikymppinen mies, joka oli palannut matkalta Pohjois-Italiasta.

”Demokraattien juoni”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt demokraatteja koronaviruksen politisoimisesta, kertovat muun muassa New York Times ja NBC News. Kampanjatilaisuudessaan Etelä-Carolinassa viime yönä Suomen aikaa Trump väitti koronaviruksen olevan demokraattipuolueen ”uusin huijaus”.

Presidenttikautensa aikana Trump on kutsunut huijaukseksi myös kongressin virkasyyteprosessia sekä erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaa Venäjän vaalivaikuttamisesta.

Trumpin mukaan Valkoisen talon koronavirustoimien arvostelemisesta on tullut demokraattipuolueen ainoa puheenaihe. Trump sanoi hallintonsa olevan ”täysin valmistautunut” vastaamaan virukseen. Demokraatit ovat moittineet Trumpin hallintoa muun muassa sekasortoisesta suhtautumisesta koronavirukseen.

Trumpin hallinto puolestaan on arvostellut mediaa koronauutisonnista. Perjantaina Valkoisen talon kansliapäällikkö Mick Mulvaney sanoi toimittajien uutisoivan runsaasti koronaviruksesta, koska ”he uskovat tämän kaatavan presidentin”.

– Siitä tässä on kysymys, Mulvaney sanoi konservatiivien konferenssissa Marylandissa.

New York Timesin mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu 65 koronavirustapausta. Ennen tätä viikkoa kaikki tapaukset oli pystytty selittämään oleskelulla ulkomailla tai kontaktilla sairastuneeseen henkilöön.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä kirjattu neljä koronavirustartuntaa, joiden alkuperä on tuntematon. Näistä tapauksista kolme todettiin perjantaina Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa maan länsirannikolla. Maan ensimmäinen alkuperältään tuntematon koronatartunta vahvistettiin aiemmin kuluvalla viikolla Kaliforniassa.

Alkuperältään tuntemattomat tartunnat ovat asiantuntijoiden mukaan merkki siitä, että virus saattaa nyt levitä Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan

Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan. Tartuntatautiviranomaisten mukaan koronaviruksen koettelemilla alueilla pääsy hoitoon on vaikeutunut.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevaa matkustussuositustaan. Ministeriö kehottaa harkitsemaan tarkoin matkustamista Italiaan.

Toissa vuonna yli 5,6 miljoonaa yhdysvaltalaista vieraili Italiassa, mikä oli toiseksi eniten saksalaisten matkailijoiden jälkeen.

Koronavirus on koetellut Euroopassa eniten Italiaa. Maassa oli torstaihin mennessä raportoitu noin 650 koronavirustartuntaa ja parikymmentä kuolemaa.

Italia on vedonnut turisteihin, jotta he eivät peruisi maahan suunnittelemiaan matkoja koronaviruspelon vuoksi. Ulkoministeri Luigi Di Maion mielestä maailmalla leviävät väärät huhut tekevät enemmän vahinkoa kuin itse virus.

Ulkoministeri perustelee tautitapausten verrattain suurta määrää sillä, että maa on tehnyt joukkotestauksia. Näissä on Di Maion mukaan tullut ilmi tartuntoja, jotka eivät ole aiheuttaneet sairastumista.

Teneriffan koronahotelli raotti karanteenia

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kanariansaarilla Teneriffalla viruksen vuoksi eristetystä hotellista päästettiin perjantaina pois ainakin 50 ihmistä pienissä ryhmissä. Karanteeniin jäi vielä 700 matkailijaa. Hotellissa on ollut karanteenissa myös parikymmentä suomalaista.

Hotellista päästettiin lähtemään torstaina 130 ihmistä. Lounais-Teneriffan Adejessa sijaitseva hotelli asetettiin karanteeniin sen jälkeen, kun sieltä löytyi ensimmäinen tautitapaus.

Kiina puolestaan kertoi lauantaina 47 uudesta koronaviruskuolemasta. Kahta kuollutta lukuun ottamatta kaikki kuolemantapaukset olivat Hubein maakunnasta, josta viruksen uskotaan alun perin lähteneen leviämään.

Kaiken kaikkiaan 2 835 ihmisen kerrotaan kuolleen Kiinassa virukseen. Uusia tartuntatapauksia oli perjantain jälkeen ilmaantunut 427, mikä nosti tartuntojen määrän 79 251:een.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että Kiinan ulkopuolella ilmenee nyt päivittäin enemmän tartuntoja kuin sen rajojen sisäpuolella.

Etelä-Korea kertoi lauantaina 594 uudesta koronavirustartunnasta, mikä nostaa tartuntojen kokonaismäärän 2 931:een. Uusia kuolemantapauksia on ilmennyt kolme. Yli 90 prosenttia uusista tartunnoista on Daegun kaupungissa.

