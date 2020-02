Tauolta palaava Vilpas on rakentanut kuluvaa ja tulevaa kautta – Toiviaisesta uusi päävalmentaja?

Korisliiga palaa tänään maajoukkuetauolta ja edessä on kauden viimeinen kolmen kuukauden rypistys.

Vilppaan seurajohdolla on riittänyt tällä kaudella aivan tarpeeksi tekemistä kuluvan kauden joukkueen loukkaantumisongelmien kanssa, mutta ensi kausikin näyttää totutun hyvältä.

Kotimaisesta rungosta ensi kaudella jatkavat Aatu Kivimäki, Mikko Koivisto, Riku Laine, Juho Nenonen sekä junnukaksikko Leevi-Matias Taimela–Tuukka Juntunen. Vilpas on luonnollisesti keskustellut jatkosopimuksesta myös Henri Kantosen kanssa, mutta uransa parasta kautta pelaava takamies hakee pelipaikkaa ensisijaisesti ulkomailta.

Jalkamurtumasta toipuva Teemu Rannikko on taas tehnyt erittäin selväksi sen, ettei hän halua päättää pitkää uraansa loukkaantumiseen.

– Ei se ole mikään salaisuus. Jos kuntoutuminen etenee toivotulla tavalla, niin Teemu haluaa pelata vielä yhden kauden, Vilppaan manageri Antero Jokinen kertoo.

Myös päävalmentaja Ville Tuomisen seuraajan etsimisessä on edistytty. Jokinen suostuu kertomaan ainoastaan sen, että Vilpas julkaisee uuden päävalmentajan aikaisintaan maaliskuun lopussa.

SSS:n tietojen mukaan vahvin ehdokas uudeksi päävalmentajaksi on Pyrinnön nykyinen valmentaja Sami Toiviainen.

– Totta kai olen miettinyt, että Salo olisi mielenkiintoinen paikka, Toiviainen myönsi Salon Seudun Sanomille joulukuussa.

Jokinen huokaisee syvään, kun keskustelu siirtyy tulevasta kaudesta kuluvaan kauteen.

Tapaninpäivänä alkoi kuuden viikon vyöry, jonka aikana Nenonen ja Rannikko loukkaantuivat, Chris Flemmings vaihtui Tobin Carberryyn, Elias Eerikinharju siirtyi Korihaista Vilppaaseen, DJ Laster vaihtui Jeremiah Woodiin ja Samuel Haanpää palasi liigakentille Vilppaassa.

– Reagointi on ollut vähintäänkin hyvää ellei jopa kiitettävää. Ilman ensimmäistäkään vammaa olisimme tehneet varmasti yhden vaihdon (Laster), mutta ei välttämättä toista (Flemmings), Jokinen myöntää.

Carberry ja Wood eivät olleet aiemmin kaudella Vilppaan kiikarissa, koska heidän palkkansa entisissä seuroissa oli aivan liian suuri Vilppaalle. Tilanne kuitenkin muuttui, ja kysynnän ja tarjonnan käppyrät kohtasivat.

– Kun kuulin Tobinin tilanteesta Venäjällä (Saratov), niin laitoin heti viestiä Villelle. Siinä meni kaksi minuuttia, kun päätimme viedä asiaa eteenpäin. Kun saimme vielä yhteistyökumppanit taloudellisesti mukaan, niin se oli valtavan helppo päätös, Jokinen kertaa.

Jokisen mukaan Woodista tiedettiin se, että kyseessä on kropastaan huolta pitävä ammattilainen, joka ei saavu uuteen seuraan ”kaksisataakiloisena”. Kysymys oli lähinnä siitä, miten kaukana hän on pelikunnosta.

– Nyt jo voidaan sanoa, että ei liian kaukana, Jokinen virnistää.

Nopea ja osin rohkeankin reagointi pelaajamarkkinoilla on peruja viime kaudelta. Tuolloin Vilpas ei uskaltanut tehdä muutoksia voittavaan joukkueeseen, mikä kostautui keväällä.

– Jos kaikki hälytyskellot vilkkuvat päässä, niin on vain uskallettava tehdä muutoksia, vaikka olisit voittanut 35 ottelua putkeen. Mutta se on tolkuttoman hankalaa, jos voitat koko ajan, Jokinen kertoo viitaten erityisesti Jamie Skeeniin ja Brandon Tayloriin.

– Tosin tämän kauden ongelmat eivät taas johtuneet mistään trendistä tai huonosta tekemisestä, vaan pelkästään paskasta tuurista.

Jokinen muistuttaa, että Vilppaaseen on pyritty hankkimaan hyviä ihmisiä ja persoonia. Esimerkiksi Wood toi pelillisen erikoisosaamisensa lisäksi joukkueeseen täysin uudenlaisen persoonan, iloisen ja avoimen johtajan. Esimerkiksi Laster ja Flemmings olivat hiljaista sorttia eikä Carberryäkään voi kutsua kovin äänekkääksi.

– Kun joukkueessa on ollut vaikeuksia, niin henki on silti ollut hyvä. Se on merkki siitä, että linjauksemme on oikea. Jos joukkueessa olisi vaikeita tai arveluttavia persoonia, ei kuudella miehellä treenaaminen ja pelaaminen onnistuisi.

Henkeä koetellaan edelleen, sillä illan Ura Basket -ottelussa Vilppaalta saattaa olla sivussa kolmikko Carberry–Haanpää–Jamuni McNeace.

– Toivottavasti tämä tuuri kääntyisi pian, Jokinen hymähtää.​

Korisliigaa Ura Basket–Vilpas Kupittaan palloiluhallissa tänään kello 18.30.

Säkkiä hakannut Nenonen uskoo paluuseen

Vilpas ei pystynyt käyttämään maaottelutaukoa harjoituksellisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikko Koivisto ja Henri Kantonen olivat maajoukkuekomennuksella, Tobin Carberry ja Samuel Haanpää toipuivat edelleen tälleistään eikä sentteri Jamuni McNeacekaan pystynyt harjoittelemaan kunnolla. Niinpä Vilppaalla oli pääosin vain kuusi tervettä miestä harjoituksissa.

Hyvä uutinen on se, että Juho Nenosen loukkaantumisesta tulee tänään kuluneeksi kaksi kuukautta, ja hän palaa joukkueen harjoituksiin loppuviikosta. Toki matka pelikuntoon on vielä pitkä.

– Aikataulussa ollaan. Paluusta ei voi olla varma, mutta itse jaksan uskoa siihen, Nenonen kertoi.

Nenonen on keskittynyt viimeiset kuukaudet oman yrityksensä pyörittämiseen.

– Tauko on tehnyt kuupalle hyvää, kun on voinut keskittyä töihin eikä pelkkään koripalloon. Mutta nyt polte kentälle alkaa olla jo kova.

Kuntoaan Nenonen on pitänyt yllä punttisalilla, vesijuoksulla sekä hakkaamalla nyrkkeilysäkkiä.

– Toivottavasti kukaan ei ymmärrä sitä nyrkkeilyä väärin, Nenonen hekottaa.

Nenonen on myös päivittänyt vitsikansionsa tauon aikana.

– Koiviston Mikko väitti, että hän on kuullut kaikki mun jutut jo kolmeen kertaan. Nyt olen keksinyt niin paljon uusia juttuja, että ensimmäinen viikko on pelkkää stand-upia, Nenonen vinkkaa.