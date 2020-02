Team Unique luisteli voittoon Italiassa – antoi valmentajakohusta huolimatta vahvan näytön MM-kisoihin

Helsinkiläinen muodostelmaluistelujoukkue Team Unique voitti sunnuntaina Italian Milanossa käydyn Spring Cup -kilpailun kauden ennätyspisteillään 236,82. Suomalaisjoukkueiden kaksoisvoiton varmisti Marigold IceUnity lukemin 232,29.

Kilpailu oli näyttöpaikka ennen MM-valintoja. Ne tehdään kahden viikon päästä SM-kisojen jälkeen. MM-kisoihin valitaan suoraan Suomen mestari. Toisen edustuspaikan saa joukkue, jolla on korkein sijoituskeskiarvo kolmesta kauden kilpailusta.

Team Unique on taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin (HSK) joukkue. Uniquen valmentaja on ollut hyllytettynä HSK:n valmentajatehtävistä. Taitoluisteluliitto langetti tammikuussa hänelle liiton alaista kilpailutoimintaa koskevan kiellon. Syynä oli urheilun eettisten sääntöjen rikkominen.

STT

