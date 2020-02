Teijon rinnepäällikkö: Huonoin talvi 36 vuoteen – nyt lumitykit laulavat yötä päivää, lauantaina avataan

Varsinais-Suomen lumisin alue on tällä hetkellä Teijon laskettelukeskuksen pihapiirillä. Teijo Action Parkin hiihtokeskuksen koko kapasiteetti on lumettanut rinteitä maanantai-illasta alkaen, heti kun se on pakkasten puolesta ollut mahdollista.

– Tämä on huonoin talvi sen 36 vuoden aikana, kun täällä olen ollut. Ihan alussa mentiin luonnonlumilla, sitten lumetettiin parilla tykillä, nyt tykkejä on 12, Rannikko kertoo.

Nyt koko Teijon lumetuskapasiteetti on täydessä käytössä. Tykit puhaltavat näillä tiedoin ainakin torstaille asti lunta rinteille.

Lumitykkejä Teijolla on käytössä 12, joille seitsemän vesipumppua syöttää 100 000 litraa vettä joka tunti. Rannikon mukaan lauantaina saadaan varmuudella avattua sompahissirinne ja mattorinne, eli niin sanotut pihapiirin rinteet.

Osa tykeistä on lumettamassa ankkurihissiä ja kilparinnettä. Toiveissa on, että alhaalta katsoen vasemmanpuoleinen rinne kuusi saataisiin myös auki.

– Tiedä vaikka lauantaina olisi ruuhkaakin. Ainakin kaikki seudun alppiseuralaiset ovat täällä. Ja koska lumi on harvinaista tänä talvena, saattavat muutkin innostua tulemaan tänne lumilandiaan leikkimään talvea, Rannikko sanoo.

Rannikko muistuttaa, että Teijo Action Park on laskettelun ohella paikka, jossa ulkoillaan, ollaan sosiaalisia ja lasketaan pulkkamäkeä rennon yhdessäolon merkeissä.

Kuluva hiihtosesonki on Rannikon mukaan todennäköisesti lyhin kautta aikain ja sitä myöten kauden tulos jäänee pakkaselle, vaikka pakkasesta muuten on ollutkin puutetta.

– Ei tästä kaudesta saa enää kunnon tulosta. Päästään aloittamaan vasta helmikuun toisena viikonloppuna, ja ensi viikolla on luvassa taas suojasäätä. Aika pian on hiihtoloma, toivottavasti saadaan siihen mennessä talvikelit takaisin ja lisää rinteitä auki, Rannikko sanoo.

Tälläkin viikolla lumetus pitänee keskeyttää torstaina, ja laittaa päälle taas torstain ja perjantain välisenä yönä.

– Kaikki pakkanen pitää käyttää hyväksi. Ennen alettiin lumettaa vasta viiden asteen pakkasessa, nyt aloitetaan jos pakkasta on kaksi astetta. Kai se on se ilmastonmuutos, joka hitaasti vaikuttaa hiihtokauteenkin.

Yritystä on ainakin ollut: Teijolla on aloitettu lumettaminen tällä kaudella jo viisi kertaa. Nyt käytössä olevasta lumesta kolmasosa on aiemmin lumetettua lunta, joka on ollut kasoissa. Teijolla kasoja ei ole ennen tätä levitetty, joten se on säilynyt. Rannikon mukaan muutamissa hiihtokeskuksissa säilölumi ehdittiin levittää rinteille, joista se suli sateiden ja leudon kelin takia pois.

– Ei me olla suinkaan heitetty eikä olla heittämässä hanskoja maahan. Kunhan pakkaset tulee, tulevat ihmisetkin. Hiihtokausi voi Teijolla hyvinkin jatkua maaliskuun loppuun saakka. Yleensä loppuvat kävijät ennen kuin meillä lumi, Rannikko sanoo.

Etelä-Suomen hiihtokeskusyrittäjät ovat mitä suurimmassa määrin säiden armoilla. Turhauttaako pakkasten ja kauden avauksen odottelu?

– Sepä siinä, kun ei voi tehdä itse asialle mitään. Koko syksy on mennyt lämpömittaria ja säätiedotuksia tuijottaessa, kalusto on ollut koko ajan valmiina, Rannikko sanoo.

– Toisaalta tähän hommaan on ajautunut siksi, että tämä on mielekästä ja jännää. Ja toisaalta näillä talvilla lumesta tulee etelässä houkuttelevaa.

Rannikon mukaan Teijollakin on tarkoitus lisätä lumetuskapasiteettiä entisestään. Teijolla suunnitellaan lumen tekoa merivedestä, joka ei lopu kesken ja jolla lumetus kokeiden mukaan onnistuu hyvin. Muutos vaatii uusia pumppuja, kaapelointeja ja lumitykkejä.

– Etelä-Suomessa hiihtokausi perustuu yhä enemmän älyttömän kovaan lumetukseen. Siihen se menee, lumetuskaluston volyymin kasvattamiseen. Pohjoisessa myös tehdään lunta varastoihin. Teijolla lumivarastojen tekoa haittaa pakkasten ja toisaalta tilan puute.

Pakkasten puutetta voisi hiihtokeskuksissa ainakin teoriassa kompensoida rinteisiin upotettavilla jäähdytyskaapeleilla, mutta kalleuden lisäksi niissä olisi Rannikon mukaan toinenkin huono puoli:

– Sateiden kanssa vähäkin lumi muuttuisi jääksi.

Kausikorttilaiset voivat siirtää lippunsa

talvi on alppinistien kannalta piinaavan huono. Piinaa lisää, ettei jo keväällä ostetulle tarjouskausikortille ei ole vielä helmikuulle tultaessa ollut mitään käyttöä.

Teijo Action Parkin rinnepäällikkö Jarkko Rannikko sanoo, että palautetta, rutinaakin, on kausikorttilaisilta ymmärrettävästi tullut. Useimmat toki ymmärtävät, etteivät rinneyrittäjät ole lumitilanteeseen syypäinä.

– Olemme päättäneet, että ennakkoon ostetun kausikortin voi meillä jättää tältä kaudelta lunastamatta ja siirtää sen seuraavalle kaudelle, Jarkko Rannikko sanoo.

Kausikorttivalituksia on tullut Rannikon mukaan muillekin Etelä-Suomen hiihtokeskuksiin. Teijolla halutaan tulla kanta-asiakaita vastaan vapaaehtoisesti.

– Emme halua pahoittaa asiakkaidemme mieliä, Rannikko sanoo.

Kausikortin sijaan voi lyhyeksi jääneellä kaudella käyttää halutessaan muita lipputuotteita ja toivoa lumisempaa talvea ensi sesongiksi.