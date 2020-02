Tekeekö eteläkorealainen Parasite Oscar-historiaa? Elokuva-alan ykköspalkinnot jaetaan ensi yönä

Elokuva-alan palkinnoista perinteisesti eniten huomiota saavat Oscar-palkinnot jaetaan Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Los Angelesissa.

Eniten ehdokkuuksia on Batman-elokuvien pahiksesta kertovalla Joker-elokuvalla. Todd Phillipsin ohjaama elokuva kahmi yhteensä 11 ehdokkuutta.

Kymmenen ehdokkuuden elokuvia on yhteensä kolme. Ne ovat Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman ja Taistelulähetit – 1917.

Parhaan elokuvan Oscarista kilpailevat Taistelulähetit – 1917, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Ford V Ferrari, The Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Pikku naisia ja Parasite.

Monien veikkausten mukaan kisa parhaan elokuvan palkinnosta käydään Taistelulähetit – 1917 -elokuvan ja Parasiten välillä. Jos Parasite voittaisi, se olisi ensimmäinen ei-englanninkielinen elokuva, joka pystin saa.

Parasite teki historiaa jo toukokuussa, kun se voitti Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun ensimmäisenä eteläkorealaisena elokuvana koskaan. Se on jännityselokuva ja satiiri, jossa köyhä perhe yrittää ujuttautua rikkaan perheen elämään.

Bong Joon-hon kirjoittama ja ohjaama elokuva sai yhteensä kuusi Oscar-ehdokkuutta. Parhaan elokuvan lisäksi se on ehdolla parhaan ohjauksen, alkuperäisen käsikirjoituksen, ulkomaalaisen elokuvan, lavastuksen sekä leikkauksen kategorioissa.

Kultaisen palmun lisäksi Parasite on voittanut useita muitakin elokuvapalkintoja kuten myös Taistelulähetit – 1917, joka vei aiemmin muun muassa parhaan draamaelokuvan Golden Globen sekä parhaan elokuvan Bafta-palkinnon.

Renee Zellwegerille povataan Oscaria roolista Judy Garlandina

Parhaasta ohjauksesta Oscar-ehdokkaina ovat Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) ja Bong Joon-ho (Parasite). Veikkauksissa Sam Mendesiä on pidetty vahvana ennakkosuosikkina.

Parhaan naispääosan Oscar-ehdokkaat ovat Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Pikku naisia), Charlize Theron (Bombshell) ja Renee Zellweger (Judy). Voittoa on povattu Zellwegerille. Hän on voittanut Oscarin kerran aiemmin parhaasta naissivuosasta elokuvassa Päämääränä Cold Mountain vuonna 2004.

Miesten pääosapalkinnon saa joko Antonio Banderas (Kärsimys ja kunnia), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) tai Jonathan Pryce (Kaksi paavia). Ehdoton ennakkosuosikki on Joaquin Phoenix.

Ehdokkuudet ja palkinnot jakaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia.

STT

Kuvat: