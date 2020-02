Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat päässeet sopuun – liittojen on vielä hyväksyttävä neuvottelutulos

Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat päässeet sunnuntain ja maanantain välisenä yönä sopuun toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta, liitot kertovat Twitterissä. Liittojen hallintojen täytyy vielä hyväksyä neuvottelutulos, jota käsitellään maanantaina.

Liittojen on tarkoitus kertoa sopimuksen sisällöstä vasta kokousten jälkeen.

Ammattiliitto Pron ilmoittama lakko teknologiateollisuudessa alkoi tänään. Työnseisaus päättyy, mikäli neuvottelutulos hyväksytään, Pro kertoo sivuillaan.

Lakon kohteena on noin 90 teknologiayritystä ja 10 000 toimihenkilöä eri puolilla maata.

Pron hallitus ehti jo hylätä lauantaina silloin annetun sovintoesityksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työriitaan.

Liitto kertoi tuolloin sivuillaan, että esityksen työaikaan liittyvät kirjaukset olisivat heikommat kuin nykyisessä työehtosopimuksessa. Teknologiateollisuuden mukaan tuolloinen sovintoehdotus olisi tuonut toimihenkilöille yleisen linjan mukaiset 3,3 prosentin palkankorotukset ja kiky-tunnit olisivat poistuneet entisessä muodossaan.

Prolla on meneillään myös työehtosopimusneuvottelut muun muassa Metsäteollisuuden kanssa. Niistä neuvoteltiin sunnuntaina valtakunnansovittelijan johdolla.

Paperiteollisuudessa alkoi kolmas lakkoviikko

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden on tänään määrä vastata valtakunnansovittelijan eilen jättämään sovintoehdotukseen. Osapuolten vastauksia odotetaan kello 14.

Paperiliiton hallinto kokoontuu aamulla keskustelemaan tilanteesta.

Paperiteollisuudessa alkoi tänään jo kolmas lakkoviikko. Lakolla on haluttu vauhdittaa jo lokakuussa alkaneita työehtosopimusneuvotteluja, joita hiertää etenkin kiista kiky-tuntien kohtalosta.

Valtakunnansovittelija jätti paperiteollisuuden työriidassa sovintoesityksen jo lauantain vastaisena yönä. Paperiliiton ja Metsäteollisuuden piti antaa vastauksensa lauantai-iltaan mennessä. Paperiliiton mukaan aikataulu oli kuitenkin niin tiukka, että liitto pyysi lisäaikaa.

Paperiliiton edelleen jatkuvan lakon rinnalla tänään alkaa Metsäteollisuus ry:n kolmipäiväinen työsulku, joka koskee Paperiliiton jäsenten ohella myös Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniä. Näiden kahden liiton osalta Metsäteollisuus pitkitti työsulun keston tammikuun lopussa seitsemään vuorokauteen.

Jos sopu kiistaan syntyy maanantaina, työsulku puretaan.

https://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/teknologiateollisuuden-toimihenkiloille-neuvottelutulos#06b84409

https://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/ammattiliitto-pron-hallitus-hylkasi-sovintoesityksen-teknologiateollisuuden#06b84409

STT