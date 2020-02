Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat päässeet sopuun – liittojen vielä hyväksyttävä neuvottelutulos

Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat päässeet sunnuntain ja maanantain välisenä yönä sopuun toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta, liitot kertovat Twitterissä. Liittojen hallintojen täytyy vielä hyväksyä neuvottelutulos, jota käsitellään maanantaina.

Liittojen on tarkoitus kertoa sopimuksen sisällöstä vasta kokousten jälkeen.

Ammattiliitto Pron ilmoittama lakko teknologiateollisuudessa alkoi tänään. Työnseisaus päättyy, mikäli neuvottelutulos hyväksytään, Pro kertoo sivuillaan.

Lakon kohteena on noin 90 teknologiayritystä ja 10 000 toimihenkilöä eri puolilla maata.

Pro on lisäksi aikaisemmin ilmoittanut toisesta lakonuhasta, joka koskisi koko toimialaa. Tämä lakko alkaisi 24. helmikuuta ja jatkuisi maaliskuun alkuun asti.

Pron hallitus hylkäsi lauantaina sovintoesityksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työriitaan.

https://www.proliitto.fi/uutiset/tyomarkkinat/teknologiateollisuuden-toimihenkiloille-neuvottelutulos#06b84409

STT