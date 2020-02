Teneriffalle matkanneella italialaisturistilla on todettu koronavirustartunta

Italialaisella turistilla on todettu koronavirustartunta suomalaistenkin suosimalla Teneriffalla. Asiasta uutisoi muun muassa italialainen La Repubblica. Uutisen on vahvistanut Kanariansaarten aluejohtaja Angel Victor Torres.

Italialaismatkaajan kerrotaan olevan lääkäri alueelta, jossa virustartunnat ovat Italiassa viime päivinä levinneet. Hän on mediatietojen mukaan mahdollisesti Lombardiasta.

Espanjassa on todettu kolme virustartuntaa, kertoo South China Morning Post -lehden laskuri.

Teneriffalla todetusta tartunnasta uutisoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.

Italiassa on todettu jo yli 200 tartuntaa. Seitsemän ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Maanantaina uutisoitiin, että yhteensä 11 kaupunkia on Lombardian alueella eristetty, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on kielletty poistumasta niistä. Kouluja on suljettu eri puolilla Pohjois-Italiaa. Lisäksi baareja, ravintoloita, yökerhoja ja elokuvateattereita on suljettu.

Italiassa yleisöllä ei myöskään ole asiaa Serie A -jjalkapalloliigan ja Eurooppa-liigan otteluihin kuudella alueella maan pohjoisosissa.

Maan urheilusta vastaava ministeri kertoi myöhään maanantaina, että Serie A -jalkapalloliigan ja Eurooppa-liigan otteluita tullaan pelaamaan suljettujien ovien takana koronaviruksen takia.

WHO: Korkein koronaviruspiikki oletettavasti jo nähty Kiinassa

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koronavirustartuntojen korkein piikki nähtiin Kiinassa tammi-helmikuun vaihteessa, kirjoittaa Guardian. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo kuitenkin, että tartuntojen leviäminen muualla on erittäin huolestuttavaa.

Kiina kertoi tiistaiaamuna 71 uudesta kuolemasta. Maan raportoimat luvut ovat alhaisimmat yli kahteen viikkoon. Nyt Manner-Kiinassa yli 2 600 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Maan keskushallinto kertoi myös 508 uudesta tartunnasta. Eilen uusia tartuntoja oli noin sata vähemmän.

Tartuntojen määrät ovat viime päivinä kasvaneet merkittävästi Italiassa, Etelä-Koreassa ja Iranissa.

Etelä-Koreassa koronavirustartunnan saaneita on jo lähes 900. Maasta raportoitiin tänään 60 uudesta tapauksesta. Uusia tartuntoja on todettu vähemmän kuin aikaisempina päivinä.

Guardianin mukaan Etelä-Korea suunnittelee lisätoimia viruksen leviämisen estämiseksi. Mahdolliset toimet liittyvät esimerkiksi karanteenien toimeenpanoon.

Japanin Jokohaman satamassa eristyksissä olevalta Diamond Princess -risteilyalukselta on kuollut jo neljäs ihminen. Paikallismediat kertovat, että hänet oli viety sairaalaan hoidettavaksi. Medioiden mukaan kyseessä olisi kahdeksankymppinen mies. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, oliko mies saanut koronavirustartunnan ja milloin hänet oli toimitettu sairaalahoitoon.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Kiinasta Hubein maakunnasta joulukuun lopulla.

STT

