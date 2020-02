Thaimaassa joukkoampuminen – sotilas avasi tulen, ainakin yli 10 kuollut

Thaimaassa useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut joukkoampumisessa, kertoo poliisin tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Ampujan kerrotaan olevan sotilas, ja poliisin mukaan yli 10 ihmistä on kuollut.

Verilöyly tapahtui Nakhon Ratchasiman kaupungissa, joka tunnetaan myös nimellä Korat. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui kaupungin alueella monissa paikoissa, ja poliisi kertoo eristäneensä paikallisen ostoskeskuksen.

Ampuja on yhä vapaalla jalalla.

Sotilas varasti ajoneuvon kasarmilta ja ampui ihmisiä rynnäkkökiväärillä, kertoo BBC. Täyteen taisteluvarustukseen sonnustautunut sotilas lähetti myös tapahtumista kuvia ja videoita nettiin.

Nakhon Ratchasiman kaupunki sijaitsee pääkaupunki Bangkokista koilliseen.

STT