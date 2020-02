THL: Koronaviruksen tartuntariski on suurentunut useilla alueilla – toimi näin, jos saat äkillisiä oireita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronaviruksen tartuntariski on suurentunut Manner-Kiinan lisäksi Iranissa, Etelä-Koreassa sekä Italiassa Veneton, Lombardian, Piemonten tai Emilia-Romagnan alueilla.

Etelä-Koreassa on todettu tähän päivään mennessä yli 900 tapausta ja Iranissa noin 60 tapausta. Italiassa tapauksia on yli 200.

THL:n mukaan koronavirustartuntaa tulisi jatkossa epäillä henkilöillä, jotka saavat äkillisen hengitystieinfektion oireita ja ovat palanneet 14 vuorokauden kuluessa Manner-Kiinasta, Iranista, Etelä-Koreasta tai Italian tietyiltä alueilta.

THL huomauttaa, että Pohjois-Italian hiihtokeskukset eivät pääsääntöisesti sijaitse näillä alueilla. Myöskään matkustamiseen Milanon lentokentän kautta ei liity suurentunutta tartuntariskiä.

THL on päivittänyt ohjeet terveydenhuollolle uusien tietojen pohjalta.

Älä aivasta tai yski käsiin

THL muistuttaa, että koronavirustapausten nopea tunnistaminen on tärkeää lisätartuntojen ehkäisemiseksi.

– Jos olet matkustanut epidemia-alueella ja sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, ota aina ensin puhelimitse yhteyttä paikallisen sairaalan tai terveyskeskuksen päivystykseen, THL sanoo tiedotteessa.

THL muistuttaa myös, että yskiessä tai aivastaessa suu ja nenä tulisi suojata kertakäyttönenäliinalla. Käytetty nenäliina pitää laittaa heti roskiin. Jos nenäliinaa ei ole, tulee yskiä tai aivastaa hihan yläosaan, ei käsiin.

THL:n ajankohtaiset tiedotteet koronaviruksesta ja toimintaohjeet löytyvät nettisivuilta.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

STT

