Jättikauppa jäi toteutumatta – Thyssenkrupp hylkäsi Koneen ostotarjouksen hissiliiketoiminnoistaan, Kone kertoo vetäytyneensä keskusteluista

Thyssenkrupp on hylännyt Koneen ostotarjouksen yhtiön hissiliiketoiminnoista. Thyssenkrupp kertoi tiedotteessaan, että jatkaa neuvotteluja kaupasta kahden sijoittajaryhmän kanssa.

Myös Kone kertoo omassa tiedotteessaan vetäytyneensä keskusteluista Thyssenkruppin kanssa liittyen Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen ostamiseen.

Uutinen syöksi Koneen osakekurssin selvään, yli kuuden prosentin laskuun Helsingin pörssissä. Myös Thyssenkruppiin osakekurssi oli laskussa Frankfurtin pörssissä.

Mikäli Koneen ostotarjous olisi hyväksytty, olisi kaupasta mahdollisesti tullut Suomen historian suurin yrityskauppa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kone ja sijoitusyhtiö CVC Capital Partners tarjosivat Thyssenkruppin hissiliiketoiminnoista yli 17 miljardia dollaria.

Vuonna 2015 Nokia osti kilpailijansa Alcatel-Lucentin lähes 16 miljardilla eurolla, ja se oli tuolloin Suomen historian suurin yrityskauppa.

Thyssenkrupp kertoo tiedotteessaan jatkavansa neuvotteluja Blackstonen, Carlylen ja Canadian Pension Plan Investment Boardin sekä Adventin ja Cinvenin muodostamien sijoittajaryhmien kanssa.

Kone kertoo omassa tiedotteessaan uskovansa edelleen, että Koneen ja Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen yhdistäminen olisi ollut strategisesti järkevää.

– Kone tekee yritysostoja vain sellaisilla ehdoilla, jotka ovat Koneen osakkeenomistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden etujen mukaisia, yhtiö jatkaa.

Thyssenkrupp kertoo tiedotteessaan pyrkivänsä nopeaan ratkaisuun enemmistöosuuden tai koko hissiliiketoiminnan myynnistä. Yhtiön mukaan hissiliiketoiminnan listaaminen pörssiin on edelleen yksi mahdollinen ratkaisu, mikäli ratkaisuun ostajien kanssa ei päästä. Pörssilistaus voisi tapahtua yhtiön mukaan alkukesästä.

Huolena viranomaisreaktio

Bloomberg arvioi aiemmin, että Koneen asemaan tarjouskilvassa on voinut vaikuttaa Thyssenkruppin pelko kilpailuviranomaisten reaktiosta. Koneelle tapahtuva myynti olisi odotusten mukaan vaatinut kilpailuviranomaisten hyväksynnän, sillä kyseessä olisi ollut kahden alan jättiläisen yhdistyminen. Yhdysvaltalainen Otis, sveitsiläinen Schindler, suomalainen Kone ja saksalainen Thyssenkrupp hallitsevat yli neljää viidesosaa maailman hissimarkkinoista.

Teollisuuskonserni Thyssenkruppilla on kilpailun keskittymiseen liittyvistä arvioinneista huonoja muistoja, sillä konsernin terästuotannon suunniteltu fuusio intialaisen Tata Steelin kanssa kaatui EU:n kilpailuosaston vastustukseen. EU-komissio kielsi fuusion kesäkuussa 2019.

Kone liittoutui tarjouskilvassa CVC Capitalin kanssa hälventääkseen huolia hallitsevan markkina-aseman synnystä, Bloomberg arvioi. Lisäksi yhtiö tarjosi uutistoimiston mukaan Thyssenkruppille monen miljardin euron etukäteismaksua, jonka Thyssenkrupp olisi saanut pitää, vaikka kilpailuviranomaiset olisivat estäneet kaupan.

Vaikeuksista kärsineen yhtiön kruununjalokivi

Mahdollinen uhkakuva kaupalle olisi ollut myös ammattiliittojen suhtautuminen asiaan, Inderesin analyytikko Erkki Vesola arvioi STT:lle tammikuun lopussa. Ammattiliitoilla on Saksassa vahva asema yritysten hallintoneuvostoissa. Vesolan mukaan tiettävästi pari Thyssenkruppin tehdasta Saksassa on tappiollisia, minkä vuoksi siellä pitäisi saneerata.

Thyssenkrupp on pohtinut ainakin viime vuodesta hissitoimintojensa myymistä tai listaamista pörssiin. Kyseessä on vaikeuksista kärsineen yhtiön parasta tulosta takonut osa.

Yhtiö kertoi helmikuun puolivälissä, että tilikautensa ensimmäisellä neljänneksellä hissiliiketoiminnan oikaistu liikevoitto kasvoi 228 miljoonaan euroon. Samalla yhtiön koko liiketulos jäi 50 miljoonaan euroon 9,7 miljardin euron liikevaihdolla.

