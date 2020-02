Tiistain Top Ten: Huippu-urheilijat tv-asiantuntijoina

1) Sami Jauhojärvi, maastohiihto (Yle)

Kommentaattorin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on uskottavuus ja Jauhojärvi on uskottava. Parhaimmillaan Jauhojärvi taluttaa katsojan hiihtäjän pään sisälle miettimään sopivaa peesipaikkaa ja pelkäämään norjalaisen irtiottoa. Ja kun Jauhojärvi sanoo, ”ei tässä ole mithän häthää”, niin 700 000 suomalaista huokaisee helpotuksesta.

2) Teemu Rannikko, koripallo (Yle)

Taikurin kauden päättänyt jalkavamma oli iso takaisku Korisliigalle, mutta iso voitto suomalaiselle korissivistykselle. Pieti Poikolan paikalle Susijengin kommentaattoriksi istunut Rannikko otti lähetyksen haltuun ylösheitosta lähtien. Rannikko ei tyytynyt kertomaan mitä juuri tapahtui vaan mitä tapahtuu seuraavaksi – esimerkkinä Sasu Salinille pelattu kuvio Sveitsi-ottelun ratkaisuhetkillä.

3) Ville Nieminen, jääkiekko (Viasat)

Hervannan valtaväylääkin leveämpää Tampereen murretta puhuva Nieminen on samaan aikaan terävä, viihdyttävä ja ennen kaikkea asiantunteva. Nieminen ei aristele, eikä jätä perustelematta näkemyksiään. Maan ykköslajin ykkösasiantuntija.

4) Janne Salmi, suunnistus (Yle)

Entinen huippuankkuri ja maajoukkueen päävalmentaja on niitä harvoja kommentaattoreita, joka osaa tuoda lisäarvoa lähetyksiin kummastakin näkökulmasta. Salmessa on riittävä ripaus poikamaista intoa ja äärettömän nopea kyky tulkita katsojalle usein sekavia gps-käppyröitä. Kärsivällisyys riittää myös muistuttamaan hajonnoista ja muista perusasioista vähemmän vihkiytyneille katsojille.

5) Jarkko Nieminen, tennis (Eurosport)

Niemisen uran loppumisesta on niin vähän aikaa, että hänellä on edelleen tuore tatsi tapahtumiin. Nieminen näkee tapahtumat eri silmin kuin peruskatsoja ja osaa nostaa mikronyansseja esiin. Tylsät hetket Nieminen täyttää selostajapartnerinsa Arne Sixin kanssa paikoin hersyvillä muistoilla, jotka lähtevät ilahduttavan usein laukalle.

6) Petri Pasanen, jalkapallo (CMore)

Pasanen on ymmärtänyt alusta asti, ettei hän pärjää karismalla tai vanhoilla meriteillä (vaikka ne kovat onkin). Hän pärjää vain asialla. Pasanen ei ole millään tavoin välinpitämätön tai varovainen vaan hyvin taustatyönsä tehnyt ammattilainen. Lienee myös ensimmäinen ihminen Suomen tv-historiassa, joka käyttää sanaa ”taakke”.

7) Pasi Rautiainen, jalkapallo (Viasat)

Tuttu ruuhkatukka on sähissyt eri kanavapaketeissa jo vuosikymmeniä, eikä parasta ennen -päiväys ole tullut täyteen. Rautiaisen rooli ja tehtävä ei ole pinnan alle pureutuminen vaan viihdyttäminen. Välillä lipsuu pahasti, mutta sitä kai häneltä odotetaankin.

8) Jarkko Finni, yleisurheilu (Yle)

Joutui pahaan paikkaan ylivertaisen Mika Lehtimäen seuraajaksi, mutta on täyttänyt paikkansa hyvin. Finnin tyyli on sopivan kuiva ja asiallinen: taustatyöt on tehty ja tilastofaktat napsuvat lankulle kerta toisensa jälkeen.

9) Kalle Palander, alppihiihto (Yle)

Palander on onnistunut yhdistämään superrennon läpänheiton ja kovan asiantuntemuksen, vaikka ääni karkaakin vähän turhan herkästi pilviin. Yhteistyö selostaja Niina Vanhatalon kanssa toimii loistavasti.

10) Sanna-Leena Perunka, ampumahiihto (Yle)

Perunka on parantanut vuosien saatossa valtavasti. Myötäeläminen ja selostajan peesailu on vähentynyt. Tilalle on tullut arvokasta sisäpiiritietoa. Perunka on tehnyt myös arvokasta työtä raivatessaan tilaa muille naiskommentaattoreille, joita on edelleen aivan liian vähän.

