Toinen kierros keskeytettiin – yksi kärsijöistä oli Antti Aalto, jonka sijoitukseksi jäi 11:s

Suomen Antti Aalto oli lähellä nappionnistumista mäkihypyn maailmancupissa Itävallassa, kun hän sijoittui 11:nneksi Kulmin lentomäessä. Aalto oli jo lauantaina kuudes ja oli nousemassa kymmenen parhaan joukkoon myös sunnuntaina, kunnes kova tuuli keskeytti toisen kierroksen.

– Tämä oli taas hyvää tekemistä. Suht samaa tasoa kuin lauantaina, ja tällaiset suoritukset tekevät hyvää itseluottamukselle, Aalto kertoi STT:lle puhelimitse.

– Harmittaa, että toinen kierros keskeytettiin, koska sijoitus olisi noussut, Aalto jatkoi.

Nousujohteisuus oli Aallon viikonlopun teema. Hän kuroi lauantaina kahdeksannelta sijalta kuudenneksi ja sunnuntaina hän oli viidentenä, kun kilpailu keskeytettiin. Vaikka jäljellä olleet hyppääjät olisivat menneet ohi, Aalto olisi ollut tukevasti kymmenen parhaan joukossa.

Aalto ponkaisi avauskierroksella 222,5 ja toisella 216 metriä. Parannus oli selkeä aamun karsinnan 208-metriseen.

Itävallan Stefan Kraft voitti ennen Japanin Ryoyu Kobayashia ja Slovenian Timi Zajcia.

– Antilta tämä oli parasta hyppäämistä koskaan lentomäestä, maajoukkueen päävalmentaja Lauri Hakola kehui.

Hakola oli tyytyväinen myös 37. sijoittuneen Jarkko Määtän suoritukseen.

– Jarkko paransi hyppyään viikonlopun aikana. Pieni sakkaaminen ilmassa pilasi mahdollisuuden nousta pisteille, Hakola sanoi.

Seuraavaksi yli puolet pienempään mäkeen

Aalto hyppäsi viime kaudella neljä kertaa kymmenen parhaan joukkoon, mutta tähän kauteen valmistautuminen vaikeutui syksyllä lentopallossa tulleen nilkkavamman vuoksi.

– Kaksi nivelsidettä meni poikki. En ole nähnyt näin nopeaa parantumista, Hakola ihasteli.

– Mäkiviikolta lähtien kausi on mennyt parempaan suuntaan. Nyt tuli hyvät hypyt kilpailuissa. Myös välinepuolella on tapahtunut kehitystä, kun pukumies Frederic (Zoz) on tehnyt hyvää työtä, Hakola avasi kokonaisuutta.

Aallon tavoitteena on siirtää lentomäen onnistumiset normaalimäkeen, kun mäkisirkus siirtyy Romaniaan.

– En usko, että tulee ongelmia. Joskus on ollut samanlainen siirtyminen, Aalto jutteli.

– Siellä saa muutaman hypyn ennen kuin kilpailut alkavat. Tilanne on kaikille kilpailijoille sama, kun siirrytään lentomäestä normaalimäkeen. Joskus tuntuu erikoiselle sekin, kun siirrytään lentomäestä suurmäkeen, Hakola vertaili.

STT

