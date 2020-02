Triathlontähti Kaisa Salin puukotuksesta epäilty vangittiin – 33-vuotiasta miestä epäillään tapon yrityksestä

Entisen triathlonistin puukotuksesta epäilty 33-vuotias mies vangittiin tänään Lapin käräjäoikeudessa. Miestä epäillään todennäköisin syin tapon yrityksestä.

Triathlon-uransa syksyllä lopettanut Kaisa Sali kertoi sunnuntaina Instagram-tilillään joutuneensa puukotuksen uhriksi kotitalonsa pihalla Kolarissa. Hänen mukaansa tuntematon mies löi yllättäen valtavan veitsen selkäpuolelta hänen lävitseen, mutta Sali säästyi hengenvaarallisilta vammoilta. Sali oli Helsingin Sanomien mukaan keskustellut miehen kanssa ennen puukotusta. Salin puoliso kertoi STT:lle tänään, että Salin vointi on hyvä ja hän on toipumassa.

Poliisin mukaan vangittu kolarilaismies ei tuntenut äskettäin Kolariin muuttanutta Salia entuudestaan, mutta poliisille mies on vanha tuttu.

Salien kanssa viereisessä rapussa asunut mies viljeli asunnossaan toissa vuonna kannabiskasveja omaan käyttöön ja sai tuolloin lievän ehdollisen vankeustuomion. Lapin käräjäoikeudesta mieheltä ei löydy tämän vakavampaa rikoshistoriaa.

STT

