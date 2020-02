Trump: Koronavirus on demokraattien uusi huijaus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt demokraatteja koronaviruksen politisoimisesta, kertovat muun muassa New York Times ja NBC News. Kampanjatilaisuudessaan Etelä-Carolinassa viime yönä Suomen aikaa Trump väitti koronaviruksen olevan demokraattipuolueen ”uusi huijaus”.

Presidenttikautensa aikana Trump on kutsunut huijaukseksi myös kongressin virkasyyteprosessia sekä erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaa Venäjän vaalivaikuttamisesta.

Trumpin mukaan Valkoisen talon koronavirustoimien arvostelemisesta on tullut demokraattipuolueen ainoa puheenaihe. Trump sanoi hallintonsa olevan ”täysin valmistautunut” vastaamaan virukseen. Demokraatit ovat moittineet Trumpin hallintoa muun muassa sekasortoisesta vastauksesta koronavirukseen.

Trumpin hallinto puolestaan on arvostellut mediaa koronauutisonnista. Perjantaina Valkoisen talon kansliapäällikkö Mick Mulvaney sanoi toimittajien uutisoivan runsaasti koronaviruksesta, koska ”he uskovat tämän kaatavan presidentin”.

– Siitä tässä on kysymys, Mulvaney sanoi konservatiivien CPAC-konferenssissa Marylandissa.

Koronavirus saattaa jo levitä USA:ssa

New York Timesin mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu 65 koronavirustapausta. Ennen tätä viikkoa kaikki tapaukset oli pystytty selittämään oleskelulla ulkomailla tai kontaktilla sairastuneeseen henkilöön.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä kirjattu neljä koronavirustartuntaa, joiden alkuperä on tuntematon. Näistä tapauksista kolme todettiin perjantaina Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa maan länsirannikolla. Maan ensimmäinen alkuperältään tuntematon koronatartunta vahvistettiin aiemmin kuluvalla viikolla Kaliforniassa.

Alkuperältään tuntemattomat tartunnat ovat asiantuntijoiden mukaan merkki siitä, että virus saattaa nyt levitä Yhdysvalloissa.

STT

