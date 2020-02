Trump vuosittaisessa linjapuheessaan: Yhdysvallat on tehnyt suuren comebackin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ylistänyt vuosittaisessa kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan maan taloudellista tilannetta.

Trump sanoi, että hänen kolmen presidenttivuotensa aikana Yhdysvallat on tehnyt suuren comebackin ja maan alamäki on saatu pysäytettyä. Presidentin mukaan Yhdysvaltain talous on nyt vahvempi kuin koskaan.

Trumpin mukaan suurin osa talouskasvusta on hyödyttänyt työläisiä ja köyhimpiä amerikkalaisia.

State of the Union on vuosittainen linjapuhe, jonka Yhdysvaltain presidentti pitää kongressissa edustajainhuoneelle ja senaatille.

Terveiset Venezuelaan

Trump ilmaisi puheessaan tukensa myös Venezuelan oppositiolle.

Venezuelan oppositiojohtaja, Yhdysvaltain ja kymmenien muiden maiden Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi tunnustama Juan Guaido oli paikalla kongressissa kuuntelemassa Trumpin puhetta. Trump pyysi puheessaan Guaidoa viemään Venezuelaan viestin siitä, että amerikkalaiset seisovat venezuelalaisten rinnalla taistelussa vapauden puolesta.

Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa Trump kutsui diktaattoriksi ja laittomaksi johtajaksi, joka sortaa kansaansa.

STT

Kuvat: