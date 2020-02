Demokraateilla vaikeat vaalit

Yhdysvalloissa demokraattinen puolue valitsee esivaalikiertueella omaa ehdokasta syksyn presidentinvaaleihin.

Republikaaneille ehdokasasettelu on helppo. Mikäli mitään järisyttävää ei tapahdu, puolue taputtaa nykyisen presidentin Donald Trumpin ehdokkaaksi marraskuun vaaleihin.

Demokraattien esivaalikierros lähti käyntiin pahasti kompuroiden. Avaus pienessä Iowan osavaltiossa päätyi katastrofiin, kun ääntenlasku myöhästyi pahoin teknisten ongelmien vuoksi.

Trump puolueineen kiitti tarjottimella annetusta vaaliaseesta ja otti siitä kaiken hyödyn irti. Ääntenlaskufiasko ei antanut vakuuttavaa kuvaa demokraattipuolueen osaamisesta.

Suosikkina demokraattien esivaaleihin lähtenyt senaattori Bernie Sanders sai nuoren haastajan, kun Iowan äänikuninkaaksi nousi yllätysnimi Pete Buttigieg. Yhtenä suosikkina kisaan lähtenyt entinen varapresidentti Joe Biden on taas jäänyt ainakin alkukierroksilla taustalle.

Mitään varmaa ei demokraattien esivaaleista voi vielä sanoa. Sanders sai New Hampshiressä odotetusti eniten ääniä, mutta vain 26 prosenttia. Viime kerralla Sanders haravoi samalla alueella peräti 60 prosenttia äänistä.

Piristystä ja pientä yllätystäkin demokraattien esivaaleihin on tuonut nuori Pete Buttigieg. Pormestari-Pete on aiemmin toiminut Indianan South Bendin pormestarina. Kahden kierroksen jälkeen hän on toisena Sandersin jäljessä. Edessä on kuitenkin Buttigiegille vaikeampia vaaleja.

Nouseepa demokraattien presidenttiehdokkaaksi kuka tahansa, menestymisen mahdollisuudet syksyn vaaleissa näyttävät heikoilta. Vastaan asettuu melko varmasti republikaanien Donald Trump, jonka syrjäyttäminen on vaikeaa.

Lukuisat kohut eivät ole Trumpin tahtia hidastaneet. Presidenttiä eivät horjuttaneet edes vakavat virkarikossyytteet, jotka senaatti kaatoi.

Jos mitään raskauttavaa ei paljastu ennen vaaleja eikä Yhdysvaltain talous sakkaa, niin Trumpin mahdollisuudet päästä toiselle kaudelle ovat hyvät.