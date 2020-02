Trumpin ex-avustaja valehteli kongressille, jopa 9 vuoden vankeus uhkaa

Yhdysvalloissa syyttäjät vaativat 7-9 vuoden vankeusrangaistusta presidentti Donald Trumpin entiselle neuvonantajalle Roger Stonelle.

Oikeus katsoi marraskuussa, että Stone on muun muassa valehdellut kongressille. Oikeudenkäynti liittyy erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaan, jossa setvittiin Trumpin presidentinvaalikampanjan Venäjä-kytköksiä.

67-vuotias Stone on sanonut syytteitä poliittisiksi. Syyttäjien mukaan hän valehteli ja painosti todistajia suojellakseen Trumpia.

Trump puolusti tiistaina Twitterissä Stonea.

– Todelliset rikokset olivat toisella puolella, heille ei tapahdu mitään. Mahdoton sallia tätä oikeusmurhaa.

Useat politiikan kommentaattorit uskovat, että Trump armahtaa Stonen.

Tuomarin on määrä julistaa tuomion pituus 20. helmikuuta.

STT

Kuvat: