Tulokkaalla kova tavoite

Nyt-liike löi tällä viikolla Salossa tiskiin kovat kuntavaalitavoitteet. Puolueen toistaiseksi ainoa julkinen salolaisedustaja Mika Nummenpalo sanoi, että tähtäimessä on 13 valtuustopaikkaa. Hän arvioi myös, että täyden ehdokaslistan kokoon saaminen ei ole vaikeaa.

Pieni uho sopii politiikkaan, mutta uuden puolueen tavoitteet ovat harvinaisen korkealla. Salon valtuustossa on 51 jäsentä, ja listalle voi asettaa 76 ehdokasta.

Nummenpalo antaa ymmärtää, että mukana voi olla myös nykyisiä päättäjiä, vaikka suuri osa onkin entuudestaan tuntemattomia. Niinkin voi tehdä tulosta. Salon vihreät lähti viime kuntavaaleihin ilman aiempia ääniharaviaan. Tuloksena oli viisi valtuutettua, jotka kaikki olivat uusia.

Kuntavaaleihin on yli vuosi. Se on lyhyt aika rakentaa kannatusta uudelle puolueelle, joka ei voi marssittaa vaalitilaisuuksiinsa ministereitä tai veteraanipoliitikkoja. Nyt-liikkeellä on yksi kansanedustaja, Harry Harkimo.

Uutta puoluetta enemmän salolaisia valtakuvioita heilauttaa, jos perussuomalaisten valtakunnallinen kannatus realisoituu paikallisesti.

Viime vaaleissa SDP oli Salon suurin. Se on nyt myös pääministeripuolue, vaikka kannatus onkin varsin alhaalla. Kokoomuksella on Salon toiseksi suurin ja keskustalla kolmanneksi suurin valtuustoryhmä.

Perussuomalaiset on ollut viime eduskuntavaaleista lähtien kannatusmittauksissa suosituin puolue. Sitä äänestäisi lähes joka neljäs suomalainen. Perussuomalaisilla on Salossa nyt kuusi valtuutettua. Heistä yksi nousi viime vuonna myös eduskuntaan.

Katja Taimelan äänisaaliilla on ollut iso merkitys SDP:n kuntavaalimenestykseen. Perussuomalaisten Mikko Lundén sai jo viime kuntavaaleissa saman verran ääniä kuin Taimela.

Puolueiden valtakunnallisten voimasuhteiden muutoksia tai uusia yrittäjiä vahvemmin salolaisessa politiikassa vaikuttaa yksi asia. Koulujen ja päiväkotien lakkauttamisesta keskustellaan Salossa parhaillaan kovaan ääneen ja kovin sanoin.

Tänä keväänä tehtävät koulupäätökset näkyvät ensi keväänä sekä ehdokkuuksissa että vaalien tuloksessa.