Tunnin juna nytkähti eteenpäin

Valtio ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Tunnin junan suunnittelua edistävästä hankeyhtiöstä.

Salo on yhtenä kaupunkina mukana yhtiössä. Salon maksuosuudeksi on määritelty 3,74 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan hankeyhtiö kerää yli 77 miljoonan euron pääoman.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti hankeyhtiön etenemisestä perjantaina. Myös Tampereen ja Helsingin välistä Suomi-rataa edistävät kunnat ja valtio saavat oman hankeyhtiönsä.

Rahoituksen kannalta on tärkeää, että hankeyhtiöiden perustaminen etenee.

Suomella on mahdollisuus hakea EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelman (CEF) rahoitusta suunnittelutyölle, mutta aikaikkuna on lyhyt. Hakuaika päättyy 26. helmikuuta.

Mikäli rahoitusta saadaan, valtio ja kunnat saavat osan hankeyhtiöön laittamistaan rahoista takaisin. Julkisuudessa esitettyjen arvioiden perusteella tukirahan saamiseen on hyvät mahdollisuudet.

Salo varasi jo viime syksynä rahaa hankeyhtiöön osallistumista varten.

Asiasta ei oltu yksimielisiä kaupunginhallituksessa, mutta varaus tehtiin selvin luvuin 9–4 päättyneen äänestyksen tuloksena. Myös valtuuston budjettikäsittelyssä asia eteni enemmistön turvin luvuin 34–15.

Äänestystuloksista päätellen suurin osa salolaispäättäjistä antaa tukensa Tunnin junalle. Hankeyhtiöön osallistumisen sinetöinti olisi myös valtuuston aiemmin linjaaman kaupunkistrategian mukainen päätös. Tunnin juna on yksi Salon kaupunkistrategia 2026 -listauksen kärkihankkeista.

Matkustajamäärät Turun ja Helsingin välisellä rantaradalla ovat kasvussa.

Viime vuonna Salon asemalta tehtiin noin 360 000 junamatkaa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tunnin juna lyhentäisi matka-aikaa, lisäisi raideliikenteen toimintavarmuutta ja parantaisi Salon edellytyksiä olla mukana eteläisen Suomen kasvussa.

Nopea ratayhteys avaa Salolle uusia mahdollisuuksia. Lyhyempi matka-aika tuo pääkaupunkiseudun ja Turun työmarkkinat entistä lähemmäksi. Tunnin juna helpottaa työmatkaliikenteen lisäksi myös muuta matkustamista.